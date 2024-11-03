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غداً بدء دفع تعويضات العسكريين المسرحين من خدمة العلم في أيلول

أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن أن دفع تعويضات العسكريين المسرحين من خدمة ‏العلم بتاريخ 1-9-2024 يبدأ يوم غد الإثنين في مراكزها ومكاتبها البريدية ‏المؤتمتة المنتشرة في المحافظات.‏
ونشرت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» أسماء مكاتب فروعها ومكاتبها البريدية في ‏المحافظات التي يمكن للعسكريين المسرحين من خدمة العلم بتاريخ 1-9-2024 استلام ‏تعويضاتهم منها‎.‎
وأكدت السورية للبريد أنها مستمرة بدفع تعويضات العسكريين المسرحين من خدمة العلم ‏بتاريخ 1-7-2024.

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