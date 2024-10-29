«التجارة الداخلية» في طرطوس لن تزود الصهاريج بمادة مازوت التدفئة قبل المعايرة والترصيص

تشرين-أيهم إبراهيم:

على الرغم من فتح الباب أمام المواطنين للتسجيل على مخصصاتهم من مازوت التدفئة إلا أن التوزيع لم يبدأ فعلياً في محافظة طرطوس بعد، وكما جرت العادة يبدأ التوزيع من المناطق الأكثر برودة وبالتدريج .

وفي هذا العام قد يضطر الكثير من المواطنين لبيع مخصصاتهم في السوق السوداء لغلاء المادة من جهة بعد رفع أسعارها وتواضع الكمية الموزعة من جهة أخرى التي بالكاد تكفي لمدة ١٠ ايام في المناطق الريفية الباردة التي يعتمد أغلبية سكانها على الحطب كمصدر أساسي للتدفئة، ناهيك بمشكلة قيام الكثير من صهاريج التوزيع بالتلاعب بالكيل وتقاضي أجور نقل وتوزيع زائدة .

و في هذا السياق أوضح نديم علوش مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس أنه لا يمكن السماح بتزويد أي صهريج بمادة مازوت التدفئة قبل تجديد بطاقة المعايرة من شعبة المكاييل والمقاييس في المديرية، إضافة إلى عملية الترصيص، وأن المديرية وجهت دورياتها وشُعبها في المناطق لتشديد الرقابة على عمل الصهاريج وتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها .

وفيما يخص أجور نقل وتوزيع المادة أشار علوش إلى تحديد قرار بدل الخدمات رقم ٣٢ الصادر عن محافظة طرطوس مبلغ ١٠٠ ليرة سورية لكل ليتر في حال كانت الكمية الموزعة أقل من ١٠٠ ليتر وعلى هذا الأساس فالمبلغ الذي يستوجب دفعه من المواطن كأجور نقل وتوزيع ٥ آلاف ليرة سورية فقط .