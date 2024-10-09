زيارة الوفد الإعلامي السوري إلى طهران فرصة لفتح آفاق التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بين البلدين

طهران – ميليا اسبر

زيارتي الأولى إلى إيران برفقة الوفد الإعلامي الذي غادر دمشق يوم الأحد تاريخ ٦/ ١٠ متوجهاً إلى طهران بهدف الاطلاع على معالم إيران الثقافية والسياحية، وأيضاً للتعرف على ماوصلت إليه من تطور إعلامي وكيفية الاستفادة منه، كانت كفيلة بالنسبة لي لتظهر حجم التطور الحضاري والعمراني والثقافي الذي آلت إليه.

بدأ الوفد الاعلامي أولى زياراته إلى المؤسسات الإعلامية بهدف تبادل الخبرات الإعلامية بين البلدين، حيث زار الوفد الوكالة الإيرانية ( إيران برس) واطلع على آلية العمل فيها وكيفة مواكبة الحدث من داخل وخارج إيران، حيث تحدث رئيس قسم البث المباشر في الوكالة قاسم روح الله عن سرعة الوكالة في نقل الخبر ومصداقيتها في التعامل معه، مضيفاً: لديهم 50 مراسلاً على مستوى العالم، كما أن الوكالة تملك 30 قناة إذاعية تبث إلى دول الشرق الأوسط.

كما التقى الوفد معاون المدير العام للأخبار السياسية في إيران ومدير قناة الخبر الإيرانية الدكتور حسن عابديني الذي تحدث عن دعم الإعلام الإيراني لمحور المقاومة، كما تطرق إلى أهمية تطوير العلاقات الإعلامية الإيرانية السورية، مشدداً على أهمية تطوير العلاقات بين إيران وسورية في مختلف المجالات، ومنها الإعلامية.

وأوضح أن النهضة الإعلامية التي تتمع بها إيران حالياً كبيرة، حيث تمتلك 136 قناة إذاعية محلية ودولية، منها قنوات موجهة للأطفال واليافعين، وكذلك قنوات موجهة للنخب والعقول وأخرى لتعليم القرآن والمعارف الدينية.

والتقى الوفد أيضاً مدير وكالة “مهر” الإيرانية الدكتور محمد مهدي رحمتي، الذي تحدث عن الأوضاع السياسية بشكل عام وكيف تتعامل الوكالة مع الأخبار، مؤكداً على أهمية التعاون الإعلامي بين الوسائل الإعلامية السورية والإيرانية من أجل تبادل الأفكار والخبرات، كما أجاب د. عابديني على استفسارات الزملاء الإعلاميين.

وخلال حديثه عن عمل الوسائل الإعلامية تطرق إلى صحيفة تشرين السورية وأشاد بأهميتها، وأنهم في صحيفة طهران تايمز و وكالة “مهر” يتابعون الصحيفة ويهتمون بكل ما ينشر بها منذ زمن طويل.

وأخيراً كان من اللافت في طهران حضور العنصر النسائي بقوة في كل مجالات الحياة، وخاصة في الحقل الإعلامي، حيث يشكل أكثر من 50% حسب المسؤولين أثناء زيارة الوفد للمؤسسات الإعلامية.