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اللجنة العليا للإغاثة تتسلّم شحنة مساعدات إنسانية باكستانية

تشرين:
تسلّمت اللجنة العليا للإغاثة اليوم شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الجمهورية الباكستانية إلى الحكومة والشعب السوري، تحتوي ثلاثة أطنان ونصف طن من المواد الطبية.
وفي تصريح للصحفيين أكد السفير الباكستاني شاهد اختر أن سورية بدأت تتعافى، والشحنة المقدّمة اليوم هي مبادرة من الحكومة والشعب الباكستاني للحكومة والشعب السوري لدعم جهوده في الاستجابة للوافدين اللبنانيين مشيراً إلى أن شحنات مساعدات أخرى ستصل تباعاً.
معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي، بيّن أن هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية الطبية المقدمة من الباكستان إلى الجمهورية العربية السورية لمساعدتها في جهودها الإغاثية المقدمة للوافدين اللبنانيين أو العائدين السوريين إلى سورية، موجهاً الشكر باسم حكومة الجمهورية العربية السورية إلى جمهورية الباكستان الصديقة على استجابتها السريعة لتقديم المساعدات، كما كانت مبادرتها السريعة عند حدوث زلزال شباط 2023.
حضر الاستلام السفير عنفوان النائب مدير إدارة المنظمات وإدارة المعارض في وزارة الخارجية والمغتربين ومديروالإسعاف والطوارئ والإمداد في وزرة الصحة.

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