السيد الخامنئي: الأساس الذي أنشأه الشهيد السيد نصر الله في لبنان سيقوى بدمائه

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن الأساس الذي أنشأه الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله في لبنان لن يختفي بفقده، بل سيكتسب قوة بفضل دمائه ودماء رفاقه الذين ارتقوا معه وستكون الضربات التي ستوجهها جبهة المقاومة إلى جسد الكيان الصهيوني المتهالك أشد وأكثر قوة.

وقال الخامنئي في بيان اليوم: “إن سيد المقاومة نال أجر عشرات السنين من الجهاد في سبيل الله ومصاعبه، واستشهد وهو منهمك في التخطيط للدفاع عن أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وبيوتهم المدمرة وأحبائهم المستشهدين، وخطط وناضل وجاهد لعقود من الزمن للدفاع عن شعب فلسطين المضطهد والمدن والقرى المغتصبة والبيوت المدمرة، ونال وسام الشهادة بعد كل هذا النضال والجهاد”.

وبين الخامنئي أن الأمين العام لحزب الله وسيد المقاومة لم يكن شخصاً، بل كان نهجاً ومدرسة وسوف يستمر هذا النهج، لافتاً إلى أن العالم الإسلامي وجبهة المقاومة فقدا شخصية عظيمة وقائداً بارزاً لا مثيل له، لكن بركات جهاده الذي دام عقوداً من الزمن لن تضيع أبداً.

وأعلن السيد الخامنئي الحداد العام في إيران لمدة خمسة أيام على استشهاد السيد نصر الله.