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في إطار توجيهات الرئيس الأسد.. قافلة مساعدات طبية من سورية إلى لبنان محملة بـ 20 طناً من المواد الإسعافية والأدوية

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق واستجابة للوضع الإنساني جرّاء تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان أرسلت وزارة الصحة اليوم قافلة مساعدات طبية تسلمتها وزارة الصحة اللبنانية عبر معبر جديدة يابوس على الحدود السورية – اللبنانية.

مدير الإمداد في وزارة الصحة محمد شما أوضح في تصريح للإعلاميين أن القافلة تقدر حمولتها بـ 20 طناً،  وتتضمن 42 مادة مطلوبة لا سيما في مجال الاستجابة الإسعافية، ومنها (أدوية عمليات – التهاب – تخدير – قلبية -هضمية – أطفال – سيرومات) ومستهلكات طبية متنوعة منها صناديق طوارئ وحقائب إسعافية.
من جانبها مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة اللبنانية الدكتورة جويس حداد أكدت أهمية الدعم الذي قدمته سورية عبر إرسالها قافلة تتضمن عدداً كبيراً من الأدوية الطبية ومعدات الطوارئ، متوجهة بالشكر إلى سورية الدولة الشقيقة التي كانت مع الشعب اللبناني في كل الظروف.

سانا

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