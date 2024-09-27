وفود العديد من الدول تقاطع كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة احتجاجاً على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان

غادرت وفود من دول عربية وأجنبية قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل إلقاء رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته وذلك احتجاجاً على المجازر التي يرتكبها في قطاع غزة ولبنان.

وخرج دبلوماسيون من قاعة الجمعية العامة عند وصول نتنياهو بالتزامن مع هتافات احتجاجية داخل القاعة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وهاجم نتنياهو الأمم المتحدة عبر منصتها ووصفها بـ “المنظمة المظلمة” وقال: “إن الأمم المتحدة ليست أكثر من مهزلة مثيرة للازدراء”.

كما تظاهر المئات أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك احتجاجاً على كلمة نتنياهو حاملين الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تطالب بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة ولبنان.

وطالب المتظاهرون بمحاسبة نتنياهو واعتقاله بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها في قطاع غزة ولبنان والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف.

سانا