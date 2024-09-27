خطباء المساجد في سورية: المقاومون الأبطال في لبنان وفلسطين يخوضون معركة الحق في مواجهة الباطل ويحملون هموم الأمة

أكد خطباء المساجد في سورية أن المقاومين الأبطال في لبنان وفلسطين يخوضون معركة الحق في مواجهة الباطل ويحملون هموم الأمة العربية والإسلامية ويواجهون المنظومة الصهيونية المدججة بأعتى أنواع الأسلحة ومن خلفها أمريكا.

وقال خطباء المساجد في خطبة الجمعة اليوم: “إن العالم يشاهد ما يدور على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية من دفاع وبسالة وشجاعة للمقاومين والمجاهدين الأبطال، وحمل لهموم الأمة العربية والإسلامية، حيث لا تزال الهمم عالية والأمل معقوداً بالتوكل على الله والرباط مستمراً رغم إجرام العدو الصهيوني الذي لم تعرف البشرية له نظيراً”.

وأضاف خطباء المساجد في خطبة الجمعة: “نقول لأهلنا المقاومين الأبطال في لبنان وفي فلسطين صبراً وهنيئاً لكم، فبينكم إما مجاهد وإما شهيد وإما جريح وإما صامد، وهذا اصطفاء من الله لكم أن جعلكم الفئة التي تخوض معركة الحق في وجه الباطل وجعل آجالكم وآلامكم شهادة في سبيله وجراحاً تجدون أجرها حين لقائه، فالرحمة لشهدائكم والشفاء لجرحاكم، والأمل بالله سبحانه وتعالى أن هذا العدوان الصهيوني سيندحر بدماء الشهداء ودعاء العلماء وجهود المخلصين”.

بدوره أشار وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد في خطبة الجمعة اليوم إلى أنه ورغم أن المنظومة الصهيونية مدججة بأعتى أنواع الأسلحة ومن خلفها أمريكا لكن أهلنا المقاومين في لبنان وفلسطين يحملون قوة الإيمان وشجاعة الكلمة ورجولة الموقف وثبات الحق، وبذلك سيمرغون أنوف الصهاينة بالتراب رغم القصف بالطائرات والدبابات والأسلحة المتطورة.

وأكد السيد أنه ورغم كل الدمار وكل الآلام وكل الدموع وكل الدماء فإن النصر لا محالة قادم.