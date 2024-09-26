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تجهيز 3 مراكز ايواء رئيسية لاستقبال أشقائنا الوافدين من لبنان.. نائب محافظ ريف دمشق: عدد الوافدين عبر معبر جديدة يابوس خلال اليومين 24880 مواطناً

تشرين – زهير المحمد

أكد نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مابين محافظة ريف دمشق ودمشق لأستقبال الوافدين من أشقائنا في لبنان وتأمين كل الأمور اللوجستية خدمة لهم.
وأشار المحمود الى أن الخطة الأولوية للإغاثة تتضمن تجهيز ٣ مراكز أيواء رئيسية في الحرجلة والتنمية الريفية بيبرود وفي الدوير، تم تجهيزها بجميع المستلزمات والاحتياجات.
ولفت المحمود الى أن جميع الكوادر والمشافي والمراكز والنقاط الطبية مستنفرة على مدار اليوم، بالإضافة إلى تأمين كل المستلزمات الطبية والصحية مدعومة بالطواقم الطبية، منوهاً بأن مديرية الصحة ومنظمة الهلال الاحمر تعملان على تقديم كل الخدمات الطبية عبر عيادات طبية متنقلة مجهزة بجميع المستلزمات، كما تم إرسال باصات نقل داخلي إلى المعبر الحدودي لنقل أهالينا المهجرين.
وعن أعداد الوافدين من لبنان، أوضح نائب المحافظ أنه بلغ عدد الوافدين عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق، يومي الأربعاء والخميس، 24880 مواطناً، منهم  19749 مواطناً سورياً، و5131 لبنانياً.

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