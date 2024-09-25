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التربية تعمم القوالب الامتحانية والنماذج الاسترشادية للمواد المؤتمتة في الشهادة الثانوية

دمشق- تشرين:
عممت وزارة التربية القوالب الامتحانية والنماذج الاسترشادية للمواد المؤتمتة في الشهادة الثانوية العامة والشرعية والمهنية.
وذكرت وزارة التربية في تعميم لها اليوم أنه “إشارة إلى موافقة مجلس الوزراء المتعلقة بإجراء الاختبارات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية بفروعها كافة مؤتمتة وبشكل تدريجي، تعمم القوالب الامتحانية والنماذج الاسترشادية للمواد المؤتمتة في الشهادة الثانوية بفروعها المختلفة” في الفرع العلمي مواد “الرياضيات والفيزياء والكيمياء والوطنية وعلم الأحياء واللغة الإنكليزية” وفي الفرع الأدبي مواد “الفلسفة والتاريخ والجغرافية والوطنية واللغة الإنكليزية“.
وتتضمن الثانوية الشرعية مواد الفلسفة والتاريخ والجغرافية والوطنية واللغة الإنكليزية فيما الثانوية المهنية مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والوطنية واللغة الإنكليزية “منهاج قديم وحديث“.
ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على القوالب للدخول إلى موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على الفيس بوك.

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