رصاصة في رسالة إلى رئيس حكومة سلوفاكيا
تشرين
أشار موقع «Plus 7 dní» إلى أن ديوان الحكومة السلوفاكية تلقى رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء روبرت فيتسو، وتبين أنها تحتوي على رصاصة.
وأضاف الموقع: أثناء فحص البريد المخصص لرئيس الوزراء روبرت فيتسو، عثر الموظفون على مظروف جذب انتباههم وأظهر فحص الأشعة السينية وجود خرطوشة بداخله، لافتاً إلى أن الشرطة السلوفاكية تحقق في تفاصيل مسؤولية الحادث.
وكان فيتسو تعرض في 15 أيار الماضي لمحاولة اغتيال، حينما أطلق رجل يدعى يوراي تسينتولا ويبلغ 71 عاماً من العمر الرصاص عليه.
وتمكن رجال الأمن من اعتقال الجاني، وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.
وذكرت الداخلية السلوفاكية أنه كانت لدى المهاجم دوافع سياسية تتعلق بعدم موافقته على موقف فيتسو من موضوع توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.