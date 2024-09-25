رصاصة في رسالة إلى رئيس حكومة سلوفاكيا

تشرين

أشار موقع «‏Plus 7 dní‏» إلى أن ديوان الحكومة السلوفاكية تلقى رسالة موجهة إلى رئيس ‏الوزراء روبرت فيتسو، وتبين أنها تحتوي على رصاصة.‏

وأضاف الموقع: أثناء فحص البريد المخصص لرئيس الوزراء روبرت فيتسو، عثر الموظفون ‏على مظروف جذب انتباههم وأظهر فحص الأشعة السينية وجود خرطوشة بداخله، لافتاً إلى أن ‏الشرطة السلوفاكية تحقق في تفاصيل مسؤولية الحادث.‏

وكان فيتسو تعرض في 15 أيار الماضي لمحاولة اغتيال، حينما أطلق رجل يدعى يوراي ‏تسينتولا ويبلغ 71 عاماً من العمر الرصاص عليه.‏

‏ وتمكن رجال الأمن من اعتقال الجاني، وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.‏

وذكرت الداخلية السلوفاكية أنه كانت لدى المهاجم دوافع سياسية تتعلق بعدم موافقته على موقف ‏فيتسو من موضوع توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.‏