زيلينسكي مُتهم بخرق القانون الأمريكي والكونغرس يُطالب بالتحقيق!‏

دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى إجراء تحقيق كامل في زيارة الرئيس ‏الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي لمصنع ذخيرة في ولاية بنسلفانيا، قائلين إنها ربما ‏تضمنت عدة انتهاكات للقانون الأمريكي.‏

وجاء في رسالة مشتركة من تسعة أعضاء في الكونغرس الأمريكي موجهة إلى المفتش العام ‏لوزارة العدل الأمريكية: نود أن نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الانتهاكات المحتملة للقانون الأمريكي ‏نتيجة للزيارة الأخيرة التي قام بها فلاديمير زيلينسكي إلى ولاية بنسلفانيا ونطالب بإجراء تحقيق ‏كامل في استخدام الموارد العسكرية والفدرالية الأمريكية.‏

وحسب الرسالة، قد تكون زيارة زيلينسكي ذات دوافع سياسية. ووفقاً لأعضاء الكونغرس، فإن ‏حقيقة أن زيلينسكي كان برفقة مسؤولين ديمقراطيين رفيعي المستوى، بمن فيهم شابيرو، في ‏الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، يمكن أن يكون انتهاكاً لقانون محلي يحظر على المسؤولين ‏الفيدراليين الانخراط في أنشطة سياسية أثناء تأدية مهامهم.‏

وأشارت إلى أن زيلينسكي قد يكون سافر إلى بنسلفانيا على متن طائرة عسكرية من طراز «سي-‌‏17» تابعة للقوات الجوية الأمريكية وتم توفير الأمن له من قبل جهاز الخدمة السرية.‏

ووفقًا لكاتبي الرسالة، فإن كل ذلك دُفع ثمنه من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، والتي ‏يعتقدون أنها أنفقت لأغراض سياسية لا علاقة لها بأمن أو دبلوماسية الولايات.‏

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة «فيديراليست» أنه في الولايات المتحدة يشتبه في أن زيلينسكي ‏يتدخل في الانتخابات الأمريكية بعد مزاعم عن دعمه لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ‏خلال زيارة لمصنع ذخيرة في ولاية بنسلفانيا.‏

وكما تشير المجلة، فإن زيلينسكي استخدم منشأة عسكرية أمريكية للقيام بحملة لصالح هاريس ‏على وجه الخصوص، زار مصنعاً في ولاية متأرجحة مع أنصارها، حاكم ولاية بنسلفانيا جوش ‏شابيرو وديمقراطيين آخرين، وقام أيضاً بالترويج للزيارة بالصور وعنوان من طائرة تابعة ‏للقوات الجوية الأمريكية.‏

إلى ذلك، أكدت عضو مجلس النواب الأمريكي مارغوري تايلور، أنه لا ينبغي للولايات المتحدة ‏أن تدعم كييف بالمال والسلاح، بل يجب أن تتفاوض مع روسيا.‏

وعلقت تايلور على مقطع فيديو لزيارة زيلينسكي للمصنع العسكري في سكرانتون، يوم الأحد ‏الماضي، وفي التسجيل، يوقّع حاكم الولاية جوش شابيرو على قذائف المدفعية المتجهة إلى كييف ‏بحضور زيلينسكي.‏

وكتبت على منصة «إكس»: “أنا ضد ذلك بنسبة مئة في المئة، مثل العديد من الأمريكيين، ‏مضيفة: الولايات المتحدة تموّل حكومة أوكرانيا بمليار دولار شهرياً لتتمكن من الاستمرار في ‏عملها وتمويل أغلب تكاليف الحرب من خلال توفير الأسلحة والذخيرة والمعدات، لافتة إلى أنه ‌‏”يتعين على الولايات المتحدة أن تتفاوض على السلام وليس التحريض على الحرب”.‏

وبدأ فلاديمير زيلينسكي، الأحد الماضي، زيارته للولايات المتحدة بالتوجه إلى مصنع إنتاج ‏الذخيرة في سكرانتون في ولاية بنسلفانيا، حيث طلب على الفور المزيد من القذائف للجيش ‏الأوكراني. ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» مصنع سكرانتون بأنه نقطة انطلاق لجهود إدارة ‏الرئيس الأمريكي جو بايدن لتسريع الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.‏