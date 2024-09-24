السير الذاتية لأعضاء الوزارة الجديدة

الدكتور محمد غازي الجلالي – رئيس مجلس الوزراء

من مواليد دمشق 1969.

عمل سابقاً وزيراً للاتصالات والتقانة منذ آب 2014 حتى تموز 2016، ومعاوناً لوزير الاتصالات والتقانة منذ أيار 2008 حتى آب 2014 ، وأستاذاً مشاركاً ورئيس الجامعة السورية الخاصة (SPU) منذ أيلول 2023، ورئيس مجلس أمناء صناع الجودة العرب منذ نيسان 2019.

والدكتور الجلالي حاصل على دكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 2000، وماجستير علوم في الهندسة المدنية من جامعة عين شمس في القاهرة عام 1997، ودبلوم دراسات عليا في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1994، وإجازة في الهندسة المدنية كلية الهندسة المدنية جامعة دمشق عام 1992.

عمل مستشاراً وخبيراً في العديد من الأعمال لمصلحة القطاعين العام والخاص في سورية وشارك في إنجاز العديد من المشروعات الهندسية الكبرى في سورية، كما نفذ الدكتور الجلالي العديد من الدورات التدريبية في مجالات الاقتصاد الهندسي وإدارة العقود الهندسية والتحكيم الهندسي وإدارة المشاريع الهندسية في سورية وبعض الدول العربية وتقديم العديد من الأوراق العلمية والأبحاث في المؤتمرات وورشات العمل في سورية وفي بعض الدول العربية أيضاً.

الدكتور محمد عبد الستار السيد – وزير الأوقاف

من مواليد طرطوس 1958.

حائز إجازة في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق عام 1983 وماجستيراً من جامعة الدراسات الإسلامية عام 1997 وشهادة الدكتوراه في اجتهاد الجماعة والمجامع الفقهية المعاصرة عام 2000 من جامعة الدراسات الإسلامية.

حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير العالي بمرتبة علّامة مفكر والمساوية للدرجة العالمية (دكتوراه دولة) عام 2007 من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في كندا، إضافة إلى إجازة في التفسير من جامعة الأزهر.

عمل مديراً لأوقاف محافظة طرطوس ومفتي المحافظة من عام 1985 إلى 2002، ومعاوناً لوزير الأوقاف للشؤون الدينية عام 2002، وكان وزيراً للأوقاف منذ عام 2007.

له العديد من المؤلفات والدراسات الدينية وألقى العديد من المحاضرات الدينية والاجتماعية وشارك في الكثير من المؤتمرات الإسلامية.

الدكتورة سلام سفاف – وزيرة التنمية الإدارية

من مواليد حماة 1979.

حائزة شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من فرنسا عام 2010 وماجستيراً في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق وماجستيراً محترفاً في الإدارة العامة من المعهد الوطني للإدارة العامة، وشغلت وظيفة معاون وزير التنمية الإدارية، وبعدها وزيرة للتنمية الإدارية منذ عام 2017، وأشرفت على وضع الهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية لعدد من الوزارات، وهي مدربة ومحاضرة في مجالات بناء القدرات وتعزيز المهارات الإدارية والتفاوض والاتصال الفعال، ولها عدد من المؤلفات العلمية باللغتين العربية والفرنسية.

الدكتور محمد سامر الخليل- وزير الصناعة

– من مواليد دمشق 1977.

– دكتوراه في الاقتصاد جامعة دمشق.

– ماجستير في العلاقات الاقتصادية الدولية جامعة دمشق.

– وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية منذ 2017 حتى 2024.

– رئيس اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء في سورية منذ 2020 حتى 2024.

– محافظ الجمهورية العربية السورية في البنك الدولي منذ 2017 وحتى 2024.

– رئيس اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي من الجانب السوري مع عدد من الدول.

– معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بين عامي 2015-2017.

– رئيس سابق لمجلس إدارة عدد من الهيئات الاقتصادية (هيئة الاستثمار السورية- هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات- هيئة تنمية المشروعات الصفيرة والمتوسطة).

– رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بين عامي 2016-2017.

– مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بين عامي 2012-2015.

– عضو هيئة تدريسية في المعهد العالي للتنمية الإدارية في جامعة دمشق منذ 2013.

– متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

اللواء محمد خالد الرحمون- وزير الداخلية

من مواليد إدلب 1957.

تقلد مناصب عسكرية عدة بينها رئيس شعبة الأمن السياسي.

عين وزيراً للداخلية منذ عام 2018.

المهندس محمد رامي مرتيني- وزير السياحة

من مواليد حلب 1970.

حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة حلب.

شغل مواقع إدارية عدة منها نائب لرئيس اتحاد غرف السياحة السورية في الدورة التأسيسية ورئيس مجلس اتحاد غرف السياحة السورية من عام 2008 إلى 2016 ومعاون لوزير السياحة ثم وزير السياحة منذ عام 2018.

العماد علي محمود عباس- وزير الدفاع

من مواليد ريف دمشق 1964.

انتسب إلى الكلية الحربية عام 1983 اختصاص مدرعات وتخرج برتبة ملازم عام 1985.

تدرج بالرتب حتى رقي إلى رتبة لواء عام 2018 ورتبة عماد عام 2022.

شغل العديد من الوظائف القيادية كان آخرها نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة عام 2021، واتبع العديد من الدورات الأساسية والاطلاعية داخل القطر وخارجه.

حصل على العديد من الأوسمة أهمها وسام الشجاعة من الدرجة الممتازة، ووسام الإخلاص من الدرجة الممتازة، وعدة أوسمة تدريب قتالي من مختلف الدرجات.

المهندس إياد الخطيب – وزير الاتصالات وتقانة المعلومات

من مواليد دمشق 1974.

يحمل إجازة بكالوريوس هندسة اتصالات من جامعة دمشق وماجستيراً في إدارة الأعمال الإلكترونية.

شغل مواقع إدارية عدة منها مدير فرع اتصالات دمشق ومدير الإدارة الفنية في الشركة السورية للاتصالات ومدير عام تنفيذي للشركة السورية للاتصالات.

سمي وزيراً للاتصالات والتقانة منذ عام 2018.

القاضي أحمد السيد – وزير العدل

من مواليد القنيطرة عام 1965.

خريج كلية الحقوق في جامعة دمشق 1994.

شغل مهام قاضي تحقيق أول ومن ثم قاضي تحقيق مالي ومحامي عام ريف دمشق ومحامي عام أول بدمشق ومستشار لمحكمة النقض.

سمي وزيراً للعدل منذ عام 2020.

المهندس زهير خزيم – وزير النقل

من مواليد اللاذقية عام 1963.

حاصل على دبلوم هندسة مدنية من جامعة تالينين في روسيا الاتحادية (الاتحاد السوفييتي سابقاً) عام 1987.

عمل مهندس تنفيذ وإشراف في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة اللاذقية منذ عام 1987 ومدير فرع ومديراً مركزياً في الشركة العامة لاستصلاح الأراضي بحلب منذ عام 1996 ومعاون مدير عام في مؤسسة الإسكان العسكرية منذ عام 2008.

كلف مديراً للفرع 7 الإنشائي في مؤسسة الإسكان العسكرية في عام 2012 إضافة إلى عمله معاوناً للمدير العام ثم مديراً عاماً لمؤسسة الإسكان العسكرية منذ عام 2017.

سمي وزيراً للنقل منذ عام 2020.

الدكتورة ديالا بركات – وزيرة الثقافة

تحمل شهادة الدكتوراه في المنحوتات الحجرية الرومانية من جامعة روما الثالثة في إيطاليا ودبلوماً في الآثار الكلاسيكية من جامعة دمشق وإجازة في الآثار من جامعة دمشق.

وتجيد اللغات الإيطالية والفرنسية والإنكليزية، واتبعت العديد من الدورات التدريبية.

عملت معاونة رئيس دائرة آثار حمص ورئيسة شعبة التنقيب في دائرة آثار حمص ومدرسة في كلية السياحة بجامعة البعث.

شاركت في العمل الأثري كالتنقيب والتوثيق مع عدة بعثات أجنبية ووطنية منذ عام 2001 وفي توثيق أضرار متحف تدمر ضمن فريق المديرية العامة للآثار والمتاحف عام 2016.

عينت وزير دولة منذ العام 2021 وحتى تعيينها وزيرة للثقافة عام 2024.

الدكتور فراس حسن قدور – وزير النفط والثروة المعدنية

من مواليد ريف دمشق عام 1962.

حاصل على شهادة الدكتوراه في هندسة الميكانيك اختصاص تكنولوجيا بناء الآلات.

شغل منصب مدير عام الشركة السورية للنفط حتى تاريخه.

وشغل سابقاً رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة الفرات للنفط عام 2015، ورئيس مجلس إدارة شركة دير الزور للنفط عام 2008، ومدير الدعم الفني لشركة الفرات للنفط عام 2004، ومعاون مدير الشؤون الفنية للشركة السورية للنفط عام 2002.

السيد لؤي عماد الدين المنجد – وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

من مواليد دمشق ١٩٧١ ، يحمل إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق ،

عين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السابقة منذ عام 2023 وحتى تكليفه بمرسوم الحكومة الحالية وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك .

خلال مسيرته المهنية شغل مراكز عدة منها:

مستشار لرئاسة مجلس الوزراء ودراسات اللجنة الاقتصادية

خبير في فريق تقييم الخطة الخمسية العاشرة وإعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة.

عضو بالمجلس الاستشاري في وزارة النقل ومؤسس إدارة التشاركية بين القطاع العام والخاص.

عضوا في لجنة دراسة قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، وعضو لجنة قانون إعادة تنظيم القطاع العام الصناعي، وعضو مؤسس لمرصد التنافسية السوري.

عضو لجنة إعادة هيكلية الدعم للمشتقات النفطية وحوامل الطاقة وأثرها على القطاعات الاقتصادية، ومستشار رئيسي لفريق مشروع تسهيل التجارة عبر دول المشرق.

مؤسس لاتحاد المصدرين السوريين ،

كما عمل مستشار رئيسي متعاقد مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وعدد من المنظمات غير الحكومية والشعبية

السيد أحمد بوسته جي – وزير دولة

من مواليد إدلب.

حاصل على إجازة جامعية من كلية الحقوق في جامعة دمشق.

عُيّن محامي دولة لدى وزارة العدل مدة عشر سنوات.

عمل محامياً لدى نقابة المحامين فرع إدلب، وعضواً لمجلس فرع نقابة المحامين في إدلب.

عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحّد وعضو المكتب السياسي فيه.

انتُخب عضواً لمجلس محافظة إدلب لأكثر من دورة، ثم عضواً لمجلس الشعب.

الدكتور محمد عامر المارديني – وزير التربية

من مواليد دمشق عام 1959

حاصل على الدكتوراه في الصيدلة اختصاص مراقبة جودة الأدوية جامعة همبولدت ألمانيا عام 1988 .

أستاذ في كلية الصيدلة جامعة الأندلس للعلوم الطبية وفي كلية الصيدلة بجامعة دمشق.

عمل رئيساً لجامعة الأندلس للعلوم الطبية وعضو مجلس أمناء هيئة التميز والإبداع، وعضو مجلس أمناء آمال، ومدير البرامج الأكاديمية في هيئة التميز والإبداع.

عين وزيراً للتعليم العالي، ورئيس جامعة دمشق وعميد كلية الصيدلة بجامعة دمشق.

حاصل على جائزة الباسل لأفضل مشروع بحثي، وله مشاركات عدة في العديد من الجمعيات والهيئات العلمية، إضافة إلى كتب علمية منشورة ومؤلفات قصصية ونحو 55 ورقة علمية منشورة في العديد من المجلات العلمية المحكمة.

المهندس لؤي خريطة – وزير الإدارة المحلية والبيئة

من مواليد عام 1967.

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد العالي لإدارة الإعمال (HIBA) باختصاص تسويق الخدمات، وعلى درجة الإجازة الجامعية من كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق عام 1991.

عضو نقابة المهندسين منذ عام 1995 وعضو مجلس نقابة المهندسين فرع ريف دمشق ورئيس لجنة المساحة بفرع نقابة المهندسين، وعضو اللجنة العليا للإغاثة ورئيس لجنة المتابعة المنبثقة عنها لإدارة مشروع تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية.

عين محافظاً لمحافظة درعا منذ العام 2021 وحتى تعيينه وزيراً، ومعاوناً لوزير الإدارة المحلية والبيئة منذ 2009 وحتى 2021، وعمل مديراً للخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق ورئيساً لمجلس مدينة الزبداني ورئيس مكتب ضاحية قدسيا الجديدة.

ترأس العديد من اللجان المتعلقة بالقضايا الخدمية والتنموية وشارك في العديد من المؤتمرات خارج سورية.

المهندس معتز قطان – وزير الموارد المائية

من مواليد ريف دمشق عام 1966.

حاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1989 وماجستير في إدارة الأعمال من المعهد العالي لإدارة الأعمال عام 2018 .

عمل محافظا لمحافظة دير الزور منذ الشهر الخامس عام 2024 حتى تاريخ تكليفه بالوزارة, ومديراً عاماً للمدينة الصناعية بعدرا من عام 2023 حتى عام 2024 ومعاوناً لوزير الإدارة المحلية والبيئة من عام 2015 حتى عام 2023 ومديراً للمجالس المحلية في محافظة ريف دمشق منذ عام 1999 حتى 2013.

كما عمل رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما من عام 2017 حتى عام 2020 ورئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة للبناء والتعمير منذ عام 2016 حتى عام 2020 ورئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخزن والتسويق منذ عام 2015 حتى 2017 ورئيساً لفريق التنمية المحلية والإقليمية والبيئية لإعداد البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب.

السيد بسام الصباغ – وزير الخارجية والمغتربين

من مواليد حلب عام 1969.

حاصل على إجازة جامعية بالعلوم السياسية من جامعة دمشق عام 1990.

عمل دبلوماسياً في وزارة الخارجية منذ عام 1994، وسكرتيراً ثانياً بالسفارة السورية في واشنطن من عام 1995 حتى عام 2000.

عمل مستشاراً في البعثة الدائمة لسورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 2001 حتى عام 2006.

عُيّن سفيراً لسورية لدى النمسا وسفيراً غير مقيم لدى سلوفاكيا وسلوفينيا وممثلاً دائماً لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا وممثلاً مقيماً لدى المنظمات الدولية الأخرى (الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليونيدو، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) منذ عام 2010 حتى عام 2020.

عُيّن مندوباً دائماً لسورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا منذ عام 2013 حتى عام 2020.

عُيّن مندوباً دائماً لسورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 2020 حتى عام 2023.

عُيّن نائباً لوزير الخارجية والمغتربين عام 2023 واستمر حتى تعيينه وزيراً للخارجية عام 2024.

الدكتور بسام حسن – وزير التعليم العالي والبحث العلمي

من مواليد ريف دمشق عام 1958.

حاصل على شهادة الهندسة المدنية من جامعة تشرين عام 1981 وشهادة الدكتوراه من المعهد المركزي للعلوم والأبحاث والمساعدات الفنية للبناء في موسكو عام 1988، وهو عضو هيئة تدريسية في جامعة تشرين منذ عام 1989.

عمل الدكتور حسن رئيساً لجامعة تشرين من عام 2021 ولغاية 2024 وعميداً لكلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين عام 2011 ومديراً لفرع المنطقة الساحلية للشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية من عام 2002 حتى عام 2008 ومستشاراً لوزارة التعليم العالي في الأعمال المتعلقة بمستشفى تشرين الجامعي، وهو باحث في مجال إدارة المشاريع الهندسية وتحسين أداء المؤسسات وتكنولوجيا التشييد، ولديه ما يزيد على 35 ورقة علمية منشورة في مجلات محكمة محلية أو خارجية، وهو عضو في مجلس التعليم العالي منذ عام 2018.

الدكتور رياض عبد الرؤف – وزير المالية

من مواليد دمشق عام 1975.

حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الإدارية من فرنسا عام 2010، وعلى دبلوم الدراسات المعمّقة في العلوم الإدارية من فرنسا عام 2005.

حاصل على ماجستير في المحاسبة اختصاص تدقيق الحسابات من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عام 2002 وعلى إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1997.

عمل معاوناً لوزير المالية لشؤون الإيرادات العامة منذ عام 2018، ولشؤون السياسات المالية منذ العام 2021، ولشؤون الموازنة منذ حزيران 2024 وحتى تعيينه وزيراً.

عمل نائب محافظ عن سورية لدى مجموعة البنك الدولي منذ عام 2023.

عضو هيئة تدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، وعضو مجلس النقد والتسليف، وعضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وعضو مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.

له العديد من الأعمال البحثية المنشورة، من مقالات وكتب وأوراق العمل، وشارك بالعديد من المؤتمرات والفعاليات العربية والدولية.

الدكتور أحمد ضميرية – وزير الصحة

من مواليد ريف دمشق عام 1971.

حاصل على إجازة في الطب البشري من جامعة دمشق عام 1995 باختصاص الجراحة العامة وعلى البورد السوري في الجراحة العامة من الهيئة السورية للاختصاصات الطبية باختصاص جراحة تنظيرية.

عين معاوناً لوزير الصحة للشؤون الصحية منذ عام 2021 ومديراً للمشافي في الوزارة منذ عام 2018 حتى عام 2021 ومديراً للأمراض السارية والمزمنة منذ عام 2014 حتى عام 2018 ورئيساً لدائرة المشافي في مديرية صحة ريف دمشق منذ عام 2007 حتى عام 2009ـ وهو اختصاصي جراحة عامة وتنظيرية في مشافي مديرية صحة ريف دمشق.

وعمل مديراً للبرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض التنفسية منذ عام 2014 ولغاية 2018 ومديراً لبرامج الأمراض المزمنة في الفترة ذاتها وعضواً في اللجنة الوطنية للتصدي لجائحة كورونا 2020-2021 و عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لمشفى الأسد الجامعي منذ عام 2018 حتى عام 2021 ورئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية منذ عام 2021.

لديه العديد من الكتب الطبية المترجمة من اللغة الإنكليزية إلى العربية .

الدكتور سنجار طعمة – وزير الكهرباء

من مواليد حمص 1979.

حاصل على شهادة عليا من المعهد الوطني للإدارة العامة في دمشق عام 2005، وشهادة الدكتوراه في هندسة الطاقة من جامعة البولي تكنيك في بوخارست في رومانيا عام 2001، وشهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة حلب عام 1992.

عمل معاوناً لوزير الكهرباء لشؤون تنظيم القطاع منذ العام 2022 حتى تعيينه وزيراً للكهرباء.

كُلّف مديراً للمركز الوطني لبحوث الطاقة عام 2023، ورئيس لجنة الطاقة المركزية في نقابة المهندسين.

مثّل سورية في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة منذ العام 2022، والمكتب التنفيذي للهيئة العربية للطاقة المتجددة في الأردن منذ العام 2021.

محاضر في جامعة دمشق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية اقتصاديات نظم الطاقة المتجددة منذ العام 2009.

أعدّ العديد من الدراسات لمشاريع الطاقة المتجددة، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالطاقة.

الدكتور فايز المقداد – وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

من مواليد دمشق عام 1978.

حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي بتخصص تخطيط التنمية الزراعية من جامعة عين شمس في القاهرة عام 2009، وعلى درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي بتخصص تخطيط الإنتاج الزراعي من جامعة عين شمس في القاهرة عام 2005.

تخرج من كلية الهندسة الزراعية بجامعة دمشق تخصص الاقتصاد الزراعي عام 2001.

عمل مدير إدارة البحوث الاجتماعية والاقتصادية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وخبيراً اقتصادياً متعاوناً في المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والجافة (أكساد)، ومعاون وزير الزراعة لشؤون السياسات الزراعية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منذ العام 2021 حتى تعيينه وزيراً.

له عدد كبير من الأبحاث المنشورة في مجلات علمية محكمة محلية وعربية ومشاركات عديدة في ورشات العمل والمؤتمرات المحلية والدولية في المجالات الزراعية.

الدكتور محمد ربيع قلعه جي – وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

من مواليد حلب عام 1981.

حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة من كلية الاقتصاد بجامعة حلب عام 2012 تخصص معايير محاسبة دولية وأزمات مالية ومصرفية، وحاصل على ماجستير في المحاسبة من كلية الاقتصاد بجامعة حلب عام 2008، وخريج كلية الاقتصاد قسم محاسبة بالجامعة عام 2003.

انتخب عضواً في مجلس الشعب للدورين التشريعيين الثاني والثالث.

عضو هيئة تدريسية في كلية الاقتصاد لجامعة حلب.

مستشار اقتصادي في غرفة تجارة حلب، وعضو اللجنة الاستشارية في غرفة صناعة حلب، ومدير التخطيط والإحصاء في جامعة حلب من 2011 حتى 2016.

حاضر في العديد من المدارس والمعاهد وورشات العمل، وشارك في تأليف العديد من الكتب، وله عدد من الأبحاث المنشورة داخل سورية وخارجها.

السيد أحمد هدلة – وزير دولة

من مواليد حلب عام 1976.

حاصل على الإجازة في الحقوق من جامعة حلب عام 2001.

عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد العربي الديمقراطي ورئيس مكتبي المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والشؤون القانونية بالحزب.

عضو مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وعضو مجلس نقابة المحامين، ورئيس لجنة المحامين الشباب بالنقابة، وعضو المؤتمرين العاشر والحادي عشر للجبهة الوطنية التقدمية.

عمل رئيساً للملتقى الوطني للثقافة والإعلام في حلب، وقدم العديد من المحاضرات السياسية والفكرية في مختلف المحافظات.

المهندسة سمر السباعي – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

من مواليد حمص عام 1965.

حاصلة على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة البعث في حمص عام 1990.

عملت مديرة للشؤون الاجتماعية والعمل في حمص من عام 2018 إلى 2021، ورئيسة الهيئة السورية لشؤون السكان والأسرة منذ عام 2021 وحتى تعيينها وزيرة.

عملت أيضاً مهندسة في مجلس مدينة حمص ومديرية الخدمات الفنية ومديرة للمكتب الهندسي في الاتحاد النسائي.

عضو لجنة الطوارئ لحماية النساء في النزاعات المسلحة في المنطقة العربية، وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية ممثلة عن سورية، وعضو لجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة العمل العربيّة، وعضو اللجنة الوطنيّة للتنمية المستدامة في سورية، وعضو لجنة أخلاقيات البحث العلمي في سورية.

الدكتور حمزة علي – وزير الأشغال العامة والإسكان

من مواليد عام 1967.

حاصل على إجازة في الهندسة المدنية جامعة البعث بحمص عام 1990 والدكتوراه في إدارة المشاريع من جامعة القاهرة عام 1997.

عمل رئيساً لقسم الإدارة الهندسية في كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث ونائباً لعميد الكلية وعضواً في برنامج تطوير قطاع التعليم العالي، وله عدد من الكتب والأبحاث العلمية المنشورة.

السيد زياد غصن – وزير الإعلام

من مواليد ريف دمشق عام 1973.

حاصل على إجازة في الصحافة من جامعة دمشق عام 1995.

عمل محرراً رئيسياً ورئيس القسم الاقتصادي في صحيفة تشرين منذ عام 1998 ولنهاية العام 2008 ورئيس تحرير صحيفة تشرين منذ عام 2011 حتى عام 2012 وعضواً في اللجنة الوطنية السورية التي كلفت في صيف العام 2011 بوضع أول قانون متكامل للإعلام في سورية.

كما عمل مديراً عاماً لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع منذ عام 2018 ولغاية 2020 ومديراً لمشروع “مدونة وطن” منذ عام 2021، الصادر عن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

ساهم بتأسيس أهم المطبوعات الاقتصادية الخاصة التي ظهرت في سورية والإشراف على تحريرها بعد السماح للقطاع الخاص بإصدار مطبوعات إعلامية خلال العقد الماضي، وله مجموعة واسعة من التحقيقات والمقالات والحوارات السياسية والاقتصادية المنشورة في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعربية.