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انتهاء الاكتتاب على 276 طناً من بذار البطاطا في طرطوس

تشرين – رفاه نيوف
انتهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار من الاكتتاب على بذار البطاطا للعروة الخريفية، وبلغت الكميات المكتتب عليها من قبل المزارعين في طرطوس، حسب مدير فرع المؤسسة المهندس شريف درويش لـ “تشرين”، 276 طناً و150 كيلو من بذار البطاطا الأجنبية المستوردة نوع سبونتا، وهو النوع المرغوب من قبل مزارعي سهل عكار، الذي تتركز فيه زراعة البطاطا.

ولفت درويش إلى أن الفرع يعمل على تجهيز المستودعات لتخزين بذار القمح لموسم (2024– 2025) بمواصفات جيدة من الأصناف المرغوبة للنوعين الطري والقاسي.
ونوه بأن المؤسسة مستمرة ببيع بذار الفطر المحاري، وبلغت المبيعات 600 ليتر بذار سعر الليتر 18 ألف ليرة سورية، لافتاً إلى الإقبال الكبير على زراعة الفطر المحاري بالمحافظة، لمردوده الجيد وسهولة زراعته ومناسبة الأسعار للتكلفة مع تحقيق هامش ربح جيد للمزارع.

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