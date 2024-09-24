شعبان تبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع نائب رئيس الوزراء العماني

التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد اليوم المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان، وذلك في العاصمة العمانية مسقط.

ويأتي هذا اللقاء الذي جرى في مبنى رئاسة الوزراء ضمن مجموعة لقاءات سياسية أجرتها الدكتورة شعبان في إطار زيارتها إلى سلطنة عمان مع وفد سوري للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي الذي تنظمه مؤسسة وثيقة وطن وهيئة المحفوظات والوثائق العمانية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات المتجذرة والمتجددة بين سورية وسلطنة عمان.

وبحث الجانبان الأوضاع العربية الراهنة وتطوراتها في المنطقة، وضرورة التعاضد بين الدول العربية، وتجاوز أي اختلافات لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار نائب رئيس الوزراء العماني إلى ضرورة الاستفادة من الدروس التي أثبتت أن الانقسام والفرقة ضرر للعالم العربي، ولذلك يجب التكاتف والتعاون على كل الجهات، منوهاً بالسياسة الواقعية والحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد والتي ركزت على حماية وصون الدولة السورية والحفاظ على ثوابتها السياسية، محملاً الدكتورة شعبان خالص مودته وتحياته للرئيس الأسد.

وأثنى فهد على الوعي والإدراك للحقائق الذي تميز به الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ما جعله يحافظ على بلده سورية متوازنة وقوية رغم تداعيات الحرب، مؤكداً حرص العمانيين على تطوير التعاون وتعزيزه مع الشعب السوري في مختلف المجالات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة شعبان أن سبب استمرار فرض الإجراءات الغربية القسرية الأحادية على الشعب السوري هو تمسكه باستقلال قراره وسيادة بلده، مشيرة إلى الدور الغربي في تشويه حقائق الواقع، بما يخص الحرب على سورية والدور الخطير في بث الفرقة بين الشعوب، ومحاولته ضرب العيش المشترك المميز الموجود في العديد من الدول، ومنها سورية.

وجددت الدكتورة شعبان تأكيدها على شعور السوريين بالاطمئنان في أي مكان أو اجتماع دولي تتواجد فيه سلطنة عمان، لما لها من دور داعم ومساند لسورية، لافتة إلى أن البلدين يؤمنان أن الانتماء والحفاظ على قيمة التاريخ والتراث هو حصانة حقيقية لأي بلد.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة تطوير التعاون بين مؤسسات البلدين، وتوسيعه بما فيه مصلحة البلدين.