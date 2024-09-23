275 شهيداً 1024 جريحاً ضحايا مجازر العدو الإسرائيلي اليوم في عدد من القرى والبلدات اللبنانية

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ صباح اليوم وصلت إلى 275 شهيداً و1024 جريحاً.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم في بيان لها: “إن غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 182 شخصاً وإصابة أكثر من 727 جريحاً، وأغلب الشهداء والجرحى هم أطفال ونساء ومسنون ومسعفون وفق ما نقلت عنها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

واستهدف العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان منذ صباح اليوم المنازل والمباني السكنية في القرى والبلدات على امتداد الجنوب والبقاع الغربي وصولاً إلى الشمال، مرتكباً العديد من المجازر بحق المدنيين.

وأكدت وسائل الإعلام اللبنانية أن المدنيين في بيوتهم ومنازلهم ومحالهم التجارية وسياراتهم كانوا هدف العدوان الجوي الإسرائيلي.

وفي ردها على هذه الاعتداءات المتواصلة استهدفت المقاومة اللبنانية مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل للعدو الإسرائيلي في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ، كما استهدفت قاعدة ومطار رامات ديفيد للعدو الإسرائيلي ‏بعشرات الصواريخ‏.

وللمرة الثانية تستهدف المقاومة المخازن الرئيسية ‏التابعة للمنطقة الشمالية للعدو الإسرائيلي في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.