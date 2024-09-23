لقاء جماهيري في تجمّع البويضة

تشرين – محمد الحُسَين:

عرض المواطنون في تجمّع أبناء القنيطرة بالبويضة خلال لقائهم اليوم مع محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران مطالبهم التي تركزت على ضرورة تأهيل شبكات الصرف الصحي التي تعاني الاهتلاك والانسدادات المستمرة، ما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين.

كما طالبوا بتعبيد وإنارة الطرقات، وتأمين الكادر الطبي للمركز الصحي، ونبّهوا لظاهرة الكلاب الشاردة التي أصبحت تنغص حياة المواطنين، مشيرين إلى واقع النظافة المتردي حيث لا ترحّل القمامة إلا كل عدة أيام.

محافظ القنيطرة أكد أن كل طروحات المواطنين سيتم بحثها ومعالجتها بالتنسيق والتعاون مع محافظة ريف دمشق، مبيناً أن تجمّع البويضة يتبع إدارياً لبلدية البويضة بريف دمشق، ويقع على عاتقها تأمين الخدمات لهم.

ووجّه المحافظ مدير شركة الصرف الصحي بإعداد الدراسات اللازمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معالجة مشكلة الصرف الصحي، موعزاً إلى مديرية صحة القنيطرة بتأمين طبيب للمركز الصحي يداوم فيه يومين بالأسبوع لاستقبال مرضى التجمّع.