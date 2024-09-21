9 ملايين بيضة منذ بداية العام.. “دواجن اللاذقية” تعمل على التحديث

تشرين- آلاء هشام عقدة:

في إطار خطط تحديث منشأة دواجن اللاذقية، بينت مديرة الدواجن المهندسة خلود البكري أنه يتم العمل على تجديد وتحديث آلة طحن العلف “جاروشة” في المنشأة، بالإضافة لتحديث حظيرة الرعاية وحظيرة الإنتاج في قسم البياض الآلي تنفيذاً للخطة الاستثمارية في المنشأة، كما يتم العمل على إعادة تأهيل خزان الماء الإسمنتي في قسم البياض الآلي بالجريمقية لزوم الحظائر والذي تضرر نتيجة الزلزال عام 2023.

وأضافت البكري في حديث لـ”تشرين: تعمل المنشأة على تأمين رصيد علفي يكفي لمدة عشرة أيام كاملة تفادياً لحدوث انقطاعات علفية، إذ بلغت كمية مادة البيض المنتجة من بداية العام وحتى نهاية آب الماضي 9 ملايين بيضة مائدة بنسبة تنفيذ شهرية 90.6%، في حين بلغت كمية الفروج المنتجة 23404 فراريج بوزن 47245 كغ بنسبة تنفيذ 84.3%.

وحسب البكري، يبلغ عدد الفرخات البياضة في قسم الجريمقية (بياض آلي) حوالي 64 ألف فرخة بياضة وفي قسم فديو حوالي 10 آلاف فرخة بياضة.

وحول الصعوبات التي تواجه العمل، أشارت البكري إلى مشكلة الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، ما يؤدي إلى زيادة ساعات تشغيل المولدات التي تصل إلى 22 ساعة يومياً، وهذا يعني زيادة تكاليف الصيانة والاستهلاك الكبير للمحروقات، وبالتالي زيادة تكلفة وحدة المنتج ، بالإضافة لقدم وتهالك التجهيزات والمعدات في المنشأة والتي تجاوز عمرها الإنتاجي 40 عاماً.

وأضافت البكري: لدينا رؤى متعددة لتحسين أداء المنشأة من خلال الدراسة الفنية والمالية لإعادة تأهيل حظائر الإنتاج في قسمي (الجريمقية، فديو) تدريجياً للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى والعمل على رفد المنشأة بكوادر فنية وإدارية وتأهيلهم من خلال اتباعهم لدورات تدريبية، بالإضافة لإعداد الدراسة الفنية والمالية لتركيب وحدات تبريد في مستودعات الإنتاج بما يضمن سلامة المنتج خلال فصل الصيف.