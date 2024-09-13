ظمت محافظة دمشق مساء اليوم أولى الجلسات الحوارية التشاركية تحت عنوان “لأجل دمشق نتحاور”، وذلك مع مع عدد من أهالي أحياء الميدان والقنوات والشاغور وكفرسوسة بهدف التعرف على رؤاهم حول المشروعات والخدمات اللازمة لتنمية أحيائهم وتطويرها.

وتناول الحوار الذي أقيم في نادي المحافظة الرياضي في حي كفرسوسة عدداً من الموضوعات الخدمية والتنموية المدرجة ضمن خطة المحافظة لتنفيذها، أهمها مشروع نفق المجتهد – باب مصلى وتحديث البنية التحتية من مياه واتصالات وكهرباء وصرف صحي في المنطقة وإعادة تأهيل جسر السيد الرئيس والتعرف على آرائهم حول هذه المشروعات ومقترحاتهم للمساهمة الفاعلة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية لمنطقتهم والمحافظة.

كريشاتي: تم إعداد الدراسة التنفيذية لمشروع نفق المجتهد – باب مصلى لكن العقبة هي تأمين التمويل الضخم

وتم خلال الحوار استخدام تقنيات إلكترونية لعرض المشروعات والتصويت عليها من خلال أسئلة تفاعلية أو من خلال استخدام أدوات حوار تفاعلية تهدف لإشراكهم وأخذ أصواتهم.

عدد من المشاركين أكدوا أهمية هذه الحوارات لمساهمتها في إيصال أصوات المواطنين وطلباتهم ومقترحاتهم وإشراكهم في صنع القرار بالنسبة للمشروعات التي تنفذها المحافظة ولكونها تسهم في معرفة الاحتياجات والأولويات التي تخص مناطقهم.

وبالنسبة لمشروع نفق المجتهد – باب مصلى الذي تم طرحه خلال الجلسة أعرب عدد من الأهالي عن أملهم في تنفيذ المشروع لما يشكله من أهمية كبيرة في معالجة مشكلة الازدحام المروري الكبير في المنطقة والحاجة الملحة لتحديث البنية التحتية التي أصبحت متهالكة لقدمها وعدم صيانتها منذ عقود، مطالبين بتفعيل هذه الحوارات بشكل مستمر ومشاركة المجتمع المحلي في صنع القرار للمشروعات التي تضعها المحافظة في أحيائهم.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أكد أن الجلسات الحوارية تأتي في إطار اللامركزية الإدارية وانطلاقاً من مبدأ كل مواطن مسؤول، وهي وجهة المحافظة الجديدة في رصد آراء المجتمع المحلي وإعلامه بخطة المحافظة وأولوياتها خلال الفترة القادمة، كما أنها تسهم في معرفة أولوية المشروعات المهمة بالنسبة لهم ولإشراكهم في مراحل صنع القرار وتنفيذه.

وأشار المهندس كريشاتي إلى أنه تم إعداد الدراسة التنفيذية لمشروع نفق المجتهد – باب مصلى بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية، ولكن العقبة الكبيرة في تنفيذ المشروع هي تأمين التمويل الضخم، معرباً عن أمله في البدء بالمشروع قبل نهاية العام.

وأوضح محافظ دمشق أن هناك دراسة لنقل سوق الهال في الزبلطاني خارج مدينة دمشق لتخفيف الازدحام المروري في المنطقة.