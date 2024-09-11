استشهاد 5 فلسطينيين بقصف طيران الاحتلال مدينة طوباس…. جنوب أفريقيا ستقدم مذكرة موثقة بأدلة تثبت تورط «إسرائيل» بجرائم إبادة جماعية في فلسطين
تشرين:
استشهد 5 فلسطينيين فجر اليوم، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة طوباس، ما أدى إلى استشهاد 5 منهم، في حين عرقلت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى الموقع المستهدف.
وتشهد مدينة طوباس اقتحاماً واسعاً لأطرافها وأحيائها منذ الفجر، حيث أعلنت قوات الاحتلال حظر التجوال في المدينة، ونشرت حواجزها العسكرية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات على ارتفاعات منخفضة، إضافة إلى محاصرة مستشفى شمال المدينة ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليه.
واقتحمت قوات الاحتلال أمس مدينة طولكرم ومخيميها في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.
مقتل جندي للاحتلال
في هذه الأثناء لقي جندي للاحتلال الإسرائيلي مصرعه في عملية بطولية نفذها مقاوم فلسطيني قبيل استشهاده شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سائق شاحنة نفذ عملية دهس عند حاجز عسكري للاحتلال شمال رام الله، ما أدى إلى مقتل جندي قبل أن يرتقي المقاوم شهيداً برصاص قوات الاحتلال.
وقالت لجان المقاومة الفلسطينية في بيان: إن العملية رد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني وتصعيده لحرب الإبادة الجماعية وعمليات القتل اليومي لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن العملية دليل قاطع على هشاشة الكيان الصهيوني وقدرة المقاومين على ضرب العدو المجرم في كل وقت ومكان.
وكان قتل 3 جنود للاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الماضي بعملية إطلاق نار في معبر الكرامة على الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن.
اعتقالات في الضفة
وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 24 فلسطينياً في أنحاء مختلفة.
وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في مدينة الخليل وبلدات إذنا ودورا جنوبها وبيت كاحل وبيت أمر شمالها، واعتقلت 17 فلسطينياً.
وداهم جنود الاحتلال بلدات كفر راعي في جنين وبيت ريما ورنتيس في رام الله وتقوع وجناته في بيت لحم، واعتقلت 7 فلسطينيين.
وتواصل قوات الاحتلال إقامة حواجزها العسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وتغلق عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية لعرقلة حركة الفلسطينيين.
على الصعيد السياسي أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا أنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل موثقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في فلسطين.
وأكدت الرئاسة في منشور على موقعها الرسمي أن “هذه القضية التي رفعتها في كانون الأول الماضي ضد الكيان الإسرائيلي ستستمر إلى أن تصدر المحكمة حكمها”، داعية هذا الكيان إلى الالتزام بالأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة حتى الآن.
ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية كانون الأول الماضي إلى محكمة العدل الدولية، وتقدمت بشكوى ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في عدوانها على القطاع.
وحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى ختام أعمال دورته العادية الـ162 التي انعقدت أمس فى مقر الجامعة بالقاهرة محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل بموضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي على خلفية استمرار عدوانه الوحشي على غزة.
أستراليا تعتقل المحتجين على العدوان الإسرائيلي على غزة
في غضون ذلك اعتقلت الشرطة الأسترالية 39 ناشطاً خلال مظاهرة نظمها محتجون ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة أمام معرض للدفاع في مدينة ملبورن.
وذكرت وكالة «رويترز» أن نحو 1200 شخص شاركوا في الاحتجاج خارج مقر استضافة المعرض مرددين شعارات مؤيدة لفلسطين وملوحين بالأعلام الفلسطينية، فيما قامت الشرطة بمحاولة تفريقهم واستخدمت طلقات إسفنجية ورذاذ الفلفل قبل أن تقوم باعتقال عدد منهم.
وأوضح المشاركون في المظاهرة أنهم سيستمرون في تنظيم الاحتجاجات تعبيراً عن رفضهم وإدانتهم للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وتشهد أستراليا منذ أشهر مظاهرات واحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وموقف الحكومة الداعم للاحتلال الإسرائيلي.