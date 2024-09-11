استشهاد 5 فلسطينيين بقصف طيران الاحتلال مدينة طوباس…. جنوب أفريقيا ستقدم مذكرة موثقة بأدلة تثبت تورط «إسرائيل» بجرائم إبادة جماعية في ‏فلسطين

تشرين:‏

استشهد 5 فلسطينيين فجر اليوم، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس ‏بالضفة الغربية.‏

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة ‏طوباس، ما أدى إلى استشهاد 5 منهم، في حين عرقلت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من ‏الوصول إلى الموقع المستهدف.‏

وتشهد مدينة طوباس اقتحاماً واسعاً لأطرافها وأحيائها منذ الفجر، حيث أعلنت قوات الاحتلال ‏حظر التجوال في المدينة، ونشرت حواجزها العسكرية وسط تحليق مكثف لطائرات ‏الاستطلاع والمروحيات على ارتفاعات منخفضة، إضافة إلى محاصرة مستشفى شمال المدينة ‏ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليه.‏

واقتحمت قوات الاحتلال أمس مدينة طولكرم ومخيميها في الضفة الغربية، ما أسفر عن ‏استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.‏

مقتل جندي للاحتلال

في هذه الأثناء لقي جندي للاحتلال الإسرائيلي مصرعه في عملية بطولية نفذها مقاوم فلسطيني ‏قبيل استشهاده شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.‏

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سائق شاحنة نفذ عملية دهس عند حاجز عسكري للاحتلال ‏شمال رام الله، ما أدى إلى مقتل جندي قبل أن يرتقي المقاوم شهيداً برصاص قوات الاحتلال.‏

وقالت لجان المقاومة الفلسطينية في بيان: إن العملية رد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني ‏وتصعيده لحرب الإبادة الجماعية وعمليات القتل اليومي لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة ‏الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن العملية دليل قاطع على هشاشة الكيان الصهيوني وقدرة ‏المقاومين على ضرب العدو المجرم في كل وقت ومكان.‏

وكان قتل 3 جنود للاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الماضي بعملية إطلاق نار في معبر الكرامة ‏على الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن.‏

اعتقالات في الضفة

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 24 فلسطينياً في أنحاء مختلفة.‏

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في مدينة الخليل وبلدات إذنا ‏ودورا جنوبها وبيت كاحل وبيت أمر شمالها، واعتقلت 17 فلسطينياً.‏

وداهم جنود الاحتلال بلدات كفر راعي في جنين وبيت ريما ورنتيس في رام الله وتقوع وجناته ‏في بيت لحم، واعتقلت 7 فلسطينيين.‏

وتواصل قوات الاحتلال إقامة حواجزها العسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ‏ومخيماتها، وتغلق عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية ‏والسواتر الترابية لعرقلة حركة الفلسطينيين.‏

على الصعيد السياسي أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا أنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية ‏الشهر المقبل موثقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية ‏في فلسطين.‏

وأكدت الرئاسة في منشور على موقعها الرسمي أن “هذه القضية التي رفعتها في كانون الأول ‏الماضي ضد الكيان الإسرائيلي ستستمر إلى أن تصدر المحكمة حكمها”، داعية هذا الكيان إلى ‏الالتزام بالأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة حتى الآن.‏

ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية كانون الأول الماضي إلى محكمة العدل الدولية، وتقدمت ‏بشكوى ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد ‏الفلسطينيين في قطاع غزة وانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام ‌‏1948 في عدوانها على القطاع.‏

وحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى ختام أعمال دورته ‏العادية الـ162 التي انعقدت أمس فى مقر الجامعة بالقاهرة محكمة العدل الدولية على الإسراع ‏في الفصل بموضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي على ‏خلفية استمرار عدوانه الوحشي على غزة.‏

أستراليا تعتقل المحتجين على العدوان الإسرائيلي على غزة

في غضون ذلك اعتقلت الشرطة الأسترالية 39 ناشطاً خلال مظاهرة نظمها محتجون ضد ‏العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة أمام معرض للدفاع في مدينة ملبورن.‏

وذكرت وكالة «رويترز» أن نحو 1200 شخص شاركوا في الاحتجاج خارج مقر استضافة ‏المعرض مرددين شعارات مؤيدة لفلسطين وملوحين بالأعلام الفلسطينية، فيما قامت الشرطة ‏بمحاولة تفريقهم واستخدمت طلقات إسفنجية ورذاذ الفلفل قبل أن تقوم باعتقال عدد منهم.‏

وأوضح المشاركون في المظاهرة أنهم سيستمرون في تنظيم الاحتجاجات تعبيراً عن رفضهم ‏وإدانتهم للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.‏

وتشهد أستراليا منذ أشهر مظاهرات واحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع ‏غزة وموقف الحكومة الداعم للاحتلال الإسرائيلي.‏