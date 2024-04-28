وزير الزراعة يؤكد على تأمين البذار لتنفيذ الخطط الإنتاجية بأصناف ملائمة لكل منطقة وفق خارطة توزيع الأصناف

دمشق- تشرين

أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا على الدور المهم للمؤسسة العامة لإكثار البذار في تأمين البذار للفلاحين لتنفيذ الخطط الإنتاجية بأصناف ملائمة لكل منطقة وفق خارطة توزيع الأصناف وبمواصفات عالية الجودة، والاستفادة من الخبرات والأدوات المتوفرة لديها للنهوض في عملها على أسس علمية ودراسات اقتصادية، وفق الأنظمة والقوانين، ووضع خطط لتحسن الأصناف والسلالات وتصنيفها، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والإداري لتعزيز دور المؤسسة وتطوير عملها.

وأشار الوزيرخلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة لإكثار البذار اليوم إلى أهمية مراقبة سلوك كافة الأصناف المعتمدة وبالتعاون مع البحوث الزراعية وتأثرها بالتغيرات المناخية ونشر أصناف جديدة، ومراقبة حقول القمح الإكثارية والتأكد من تطبيق كافة الشروط للحصول على بذار بنقاوة عالية، لافتاً إلى المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا والمراحل الذي وصل إليه والإكثار بالنسج، وإنتاج بذار الفطر وتحسين السلالات، وتأهيل المنشآت.

وأوضح الوزير أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة مهام المجلس ومدى تطبيقها على الأرض والفعالية الحقيقية له في إعداد الخطط ورسم السياسات ومراقبة تنفيذها وتحديد المعايير ومعدلات الأداء التي تكفل تطوير الإنتاج، منوهاً إلى تحديد مدة زمنية لتقييم عمل مجلس الإدارة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس رضوان حرصوني مهام المجلس ودوره في وضع الخطط ومراقبة تنفيذها.

وقدم مدير عام المؤسسة المهندس حسين حاجي عبدو الخطة الإنتاجية للعام الحالي من بذار القمح والشعير والعدس والحمص والفول والقطن وبذار الفطر الزراعي وبذار البطاطا المستوردة.