تخبط في ملاكمتنا قبيل الاستحقاق الأولمبي 

تشرين – حاتم شحادة:

قبل نحو شهر من مشاركة منتخبنا الوطني للملاكمة في بطولة آسيا المقررة في تايلاند والتي تعد الفرصة الأخيرة للتأهل لأولمبياد باريس الصيف المقبل، لايزال ملاكمونا بعيدين عن الجاهزية المطلوبة للمشاركة في هذا الاستحقاق.

وبينما كان السفر مقرراً إلى الأردن للانتظام في معسكر خارجي قبل البطولة تم إلغاء المعسكر من دون إيضاح الأسباب من قبل اتحاد الملاكمة، أو توضيح إن كانت هناك خطط بديلة أم لا.

مدرب منتخبنا حسين غصون رأى في تصريح لتشرين أن عدم وجود معسكر خارجي قبل البطولة يعني تضاؤل آمالنا في تحقيق نتيجة ايجابية.

وأشار غصون إلى أنه حتى المعسكرات الداخلية فإنها لن تحقق النتيجة المرجوة لعدم وجود احتكاك مرض.