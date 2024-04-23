6.6 مليارات ليرة مبيعات منشأة دواجن السويداء من البيض خلال الأشهر الثلاثة الماضية

السويداء- طلال الكفيري:

بيّن مدير عام منشأة دواجن السويداء الدكتور كميل مرشد لـ”تشرين”،أن إنتاج المنشأة من مادة البيض خلال الأشهر الثلاثة الماضية وصل إلى نحو 4.7 ملايين بيضة، بقيمة مالية تبلغ نحو 6.6 مليارات ليرة، حيث تمّ مبيع كامل الإنتاج.

ونوّه بأن خطة المنشأة لهذا العام هي إنتاج 23 مليون بيضة. ولتحقيق هذه الريعية الإنتاجية تم رفد المنشأة بفوج جديد من قطعان الدجاج بلغ 81 ألف فرخة. مبيناً أنّ أسعار مادة البيض في السوق المحلية تراجعت إلى حدّ معقول مؤخراً، ولاسيما بعد أن شهدت ارتفاعاً غير مسبوق، وتقوم المنشأة بالتدخل الإيجابي من خلال بيعها مادة البيض وفق التسعيرة التموينية في منافذها المعدة لذلك، وبفارق ليس بقليل عن سعر السوق.

ومن ناحية ثانية، أوضح مرشد أن المنشأة لا تزال تعاني من وجود نقص باليد العاملة، ما شكّل ضغطاً على الكوادر العمالية التي تعمل في المنشأة، بينما معاناة المنشأة الأكبر تكمن في ارتفاع أسعار المادة العلفية “الذرة- الصويا”، والأدوية البيطرية وكافة مستلزمات الإنتاج، ما أبقى المبيع أقل بكثير من تكاليف الإنتاج.

ويضاف إلى ما ذكر، أن المنشأة لا تزال تعاني من عدم توافر مصدر مائي دائم لديها، علماً أن الدراسة الخاصة بحفر بئر ارتوازية في المنشأة جاهزة، إلّا أن البدء بحفر هذه البئر يتطلب رصد اعتماد مالي خاص بها.