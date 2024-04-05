“صحة طرطوس” مستعدة لاستقبال الحالات الطارئة والإسعافية خلال عطلة العيد

طرطوس-ثناء عليان:

اتخذت مديرية الصحة في طرطوس كافة الاستعدادات لاستقبال الحالات الإسعافية والطارئة التي قد تزامن عطلة أيام عيد الفطر.

وبيّن مدير الصحة الدكتور أحمد عمار استعداد جميع المشافي العامة والهيئات المستقلة ومنظومة الإسعاف وأقسام الإسعاف والطوارئ في المشافي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ومن أجل استقبال جميع الحالات الإسعافية والطارئة على مدار 24 ساعة.

وأكد عمار أن كافة الأدوية الاسعافية والمواد الطبية في أقسام الإسعاف التابعة للمشافي العامة وفي المراكز الصحية المناوبة متوفرة، كما أكد الاستمرار بتقديم خدمة اللقاح الروتيني، لافتاً إلى أن المديرية وضعت خطة مناوبات للمراكز الصحية لتأمين الخدمات الصحية على مدار /24/ ساعة طيلة أيام عطلة العيد وفق الجدول التالي: منطقة طرطوس (مركز السودا، مركز خربة المعزة، مركز الشيخ سعد، مركز أرواد، مركز الرحمة، مركز الحسين، مركز الرادار في منطقة الشيخ بدر، مركز برمانة المشايخ، مركز الدبيبية).

منطقة بانياس (مركز ضهر صفرا، مركز العنازة، مركز تالين، مركز ألتون الجرد)منطقة القدموس (مركز حمام واصل، مركز الطواحين) منطقة الدريكيش (مركز دوير رسلان، مركز جنينة رسلان، مركز حمين)، منطقة صافيتا (مركز صافيتا، مركز السيسنية)، مشتى الحلو (مركز البارقية، مركز كفرون سعادة، مركز مشتى الحلو).

منطقة الصفصافة (مركز الصفصافة، مركز الحميدية، مركز كرتو).