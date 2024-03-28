الشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في سورية 

دمشق- زهير المحمد:

وقع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سورية كينيث كروسلي في مبنى الوزارة اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في العديد من المجالات المتعلقة بتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي ومنظومة الحماية الاجتماعية في سورية.

تهدف المذكرة دعم الأسر التي تعاني من جوانب وظروف صعبة معينة والتي تضم أفراداً من الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي تضم أشخاصاً مسنين أو التي تضم نساء حوامل والأسر التي تعيلها نساء والأسر الضعيفة التي تضم أطفال متسربين من المدرسة.

وتتضمن المذكرة بناء وإدارة قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين وتحليل الهشاشة والاستهداف والرصد وتحديد الاستحقاقات على أساس معايير الهشاشة القائمة على الأدلة وتصميم آلية إيصال تقديم المساعدة، إضافة للتعاون الفني لدعم توسيع نطاق برامج سبل العيش مع التركيز بشكل خاص على تنمية رأس المال البشري.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بيّن أن المذكرة تهدف للاستفادة من التجارب التي يمتلكها البرنامج في تأسيس شبكات حماية اجتماعية في سورية، وتؤدي لدعم جهود الوزارة وتعزيز الخبرات التي تحتاجها، مشيراً إلى أن بناء المنظومة سيتم بخبرات وطنية بالكامل وبما يتناسب مع احتياجات الشعب السوري.

ولفت الوزير المنجد إلى أن المذكرة تعزز الجهود التي تبذل في توزيع الدعم والوصول إلى المستفيدين عبر مراحل تدريجية وبشكل يضمن استدامة الخدمات والدعم المقدم إليهم وبجودة كبيرة.

من جهته بين كروسلي أنه وبموجب المذكرة سيتم تعزيز جهود الوزارة في تقديم المساعدات والدعم للفئات المستهدفة خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الشعب السوري مما تتطلب المزيد من تقديم المساعدات للوصول إلى مختلف الفئات الهشة.