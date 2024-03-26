باحثون صينيون يطبقون تكنولوجيا التجفيف بالتجميد لعلاج الأورام

تشرين:

طبق باحثون صينيون من جامعة «تشجيانغ» الصينية تكنولوجيا التجفيف بالتجميد لعلاج الأورام، حيث استخدموا غدداً ليمفاوية مجففة بالتجميد، لتحسين التأثير العلاجي للأدوية المضادة للأورام.

وتم تصنيع واستخدام الخلايا التائية لمستقبلات المستضدات الخيمرية التي يمكنها تحديد الخلايا السرطانية بدقة والقضاء عليها في نقاط ثابتة، في العلاج السريري لأورام الدم، ومع ذلك، كان من الصعب جعل تلك الخلايا التائية تلعب دوراً دائماً وفعالاً في موقع الأورام الصلبة.

وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة «نيتشر متيريلز» العلمية، توصل باحثون من كلية العلوم الصيدلانية بجامعة «تشجيانغ» والمستشفى الأول التابع لكلية الطب بالجامعة المذكورة، إلى فكرة تحميل الخلايا التائية لمستقبلات المستضدات الخيمرية بالغدد الليمفاوية، التي غالبا ما تتم إزالتها أثناء جراحة الأورام.

ويستخدم الباحثون تكنولوجيا التجفيف بالتجميد للحفاظ بشكل فعال على البنية المسامية والمكونات النشطة للغدد الليمفاوية، ومن ثم يقومون باستخدامها كوسيلة لتخزين وتوصيل الأدوية المضادة للخلايا السرطانية، ما يجعل العلاج أكثر فعالية وطويل الأمد.

ونقلت وكالة «شينخوا»الصينية عن غو تشن أحد الباحثين من جامعة «تشجيانغ» وأحد المؤلفين المناظرين للدراسة قوله: إن فريق البحث تأكد من خلال النماذج الحيوانية من قدرة التقنية الجديدة على منع تكرار الأورام بعد الجراحة بشكل فعال، مضيفاً: إن فريق البحث في الجامعة استخدم غدداً ليمفاوية مجففة بالتجميد لتحسين التأثير العلاجي للأدوية المضادة للأورام، ومع ذلك، كان من الصعب جعل الخلايا التائية لمستقبلات المستضدات الخيمرية تلعب دوراً دائماً وفعالاً في موقع الأورام الصلبة.

وتتطور الأدوية الخلوية خلال السنوات الأخيرة باعتبارها علاجاً موجهاً للأورام. وتم تصنيع واستخدام الخلايا التائية لمستقبلات المستضدات الخيمرية التي يمكنها تحديد الخلايا السرطانية بدقة والقضاء عليها في نقاط ثابتة، في العلاج السريري لأورام الدم.