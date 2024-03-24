عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 170 عدوانه الغاشم على قطاع غزة المنكوب براً وبحراً وجواً مستهدفاً المنازل وتجمعات النازحين والشوارع، موقعاً عشرات الشهداء والجرحى مع ارتكاب مجازر دامية وجرائم مروعة بحق الفلسطينيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في شارع الفالوجة شرق رفح جنوب القطاع.

كما استشهد أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني برصاص الاحتلال أثناء عمله في مستشفى الأمل في خان يونس جنوب القطاع.

وانتشلت الطواقم الطبية جثامين ستة شهداء من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

ويواصل الاحتلال حصاره وعدوانه على مجمع الشفاء الطبي لليوم السابع على التوالي، ولا تزال عشرات العائلات محاصرة من دون ماء أو طعام منذ 6 أيام في المنازل والأحياء القريبة من المجمع، ويتعرضون لإطلاق نار وقصف جوي ومدفعي عنيف.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة إلى 32226 شهيداً و74518 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم: إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 84 شهيداً و106 جرحى، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم الـ 170 إلى 32226 شهيداً و74518 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 12 مستشفى تعمل جزئيا في قطاع غزة، ستة منها في شمال غزة، إضافة إلى وجود ثلاثة مستشفيات ميدانية تعمل جزئياً، كما أن 7 مراكز صحية تابعة للأونروا ما زالت تعمل بشكل جزئي.

وأشارت إلى أن الاحتلال لا يزال يحاصر مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف عنيف، وإطلاق رصاص كثيف، مضيفة: إن جميع الطواقم الطبية تحت الخطر الشّديد حاليا ولا تستطيع الحركة نهائيا.