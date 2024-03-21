ميانمار يفرض التعادل مع منتخبنا في التصفيات المشتركة لكأس العالم وآسيا

تشرين- إبراهيم النمر:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء منتخبنا الوطني للرجال لكرة القدم مع مضيفه ميانمار بهدف لمثله على ملعب ثوفونا بالعاصمة يانغون في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وبهذه النتيجة رفع منتخبنا رصيده إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الثانية التي شهدت اليوم فوز اليابان على كوريا الشمالية بهدف دون رد .

المتصدر الياباني رفع رصيده للنقطة 9 بالعلامة الكاملة يليه منتخبنا بـ 4 نقاط فالكوري الشمالي 3 ثم ميانمار بنقطة واحدة.

وتتجدد مواجهة منتخبنا مع ميانمار يوم الثلاثاء القادم في الدمام في الجولة الرابعة ” الأولى” إياباً وفي اليوم ذاته كوريا الشمالية تواجه اليابان.

منتخبنا تأخر في دخول أجواء اللقاء حيث كانت أولى المحاولات في الدقيقة 18 بتسديدة إبراهيم هيسار والذي مرت كرته فوق المرمى، وعند الدقيقة 20 حاول محمود الأسود بكرة لكنها جاءت بعيدة.

وعند حلول الدقيقة 22 راوغ عمار رمضان على حدود منطقة الجزاء ومن ثم مرر الكرة لهيسار، والذي سدد الكرة إلا أن حارس ميانمار تصدى للكرة.

وفي د 35 حصل ميانمار على ركلة ركنية وتحولت الكرة إلى هدف بعد خطأ بتمركز مدافعينا عبر سو كياو.

توقعنا الشوط الثاني لكنه كان نسخة “فوتوكوبي” عن سابقه أي قص ولصق ليس أكثر ! بدأ بهدوء وسط ضياع لتشكيلنا من ناحية الجماعية والتركيز بنقل الكرة، فتم قطع الكرات بسهولة مع اعتماد الخصم على الكرات المرتدة دون المغامرة الهجومية ورغم ذلك حصل على فرصتين..

د71 كسرت جمود المباراة بهدف علاء الدالي البديل بعد عرضية من الويس عادت من قدم المدافع للدالي ليسددها الاخير بالشباك معلنا هدف التعادل الذي انتهت به المباراة.