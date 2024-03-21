واحد تيرا في الاستثمار كمرحلة أولى.. وزارة الاتصالات: توسيع البوابة الدولية

دمشق – مايا حرفوش:

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن تأمين خدمة الإنترنت لأوسع شريحة من المواطنين بمختلف المحافظات، وذلك بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني على أوسع نطاق، ولاسيما في المناطق الريفية، حيث أنهت السورية للاتصالات توريد 226.688 ألف بوابة من بداية العام الحالي لوضعها بالخدمة وتوزيعها على المحافظات، حيث تم تخصيص محافظتي دمشق والسويداء بـ 8320 بوابة إنترنت لكل محافظة، وريف دمشق بـ 61.056 بوابة، وحلب بـ 61.888 بوابة، إضافةً لتخصيص القنيطرة وإدلب والرقة بـ 1664 بوابة لكل محافظة، ومحافظة درعا بـ 3328 بوابة إنترنت، كما خصصت محافظة حمص بـ 14144 بوابة، وحماة 19.072 بوابة، ، بالإضافة لتخصيص محافظة طرطوس بـ 4992 بوابة، واللاذقية بـ 9984 بوابة، ودير الزوير بـ 30.592 بوابة إنترنت.

وتخطط السورية للاتصالات لتوريد 166.400 بوابة إضافية خلال الربع الأخير من العام الجاري؛ وحرصاً على تأمين خدمات الإنترنت للمواطنين بشكل مدروس دون التأثير بشكل سلبي على جودة الإنترنت، ستقوم الشركة هذا العام بتوسيع البوابة الدولية من 800 غيغا إلى 1.6 تيرا بت/ ثانية، وستوضع 1 تيرا في الاستثمار كمرحلة أولى وعند انتهاء تركيب التجهيزات اللازمة لتوسيع البوابة.