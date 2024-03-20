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اجتماع فني قبل لقاء منتخبنا وميانمار

تشرين- سامر اللمع::
عقد ظهر اليوم بقاعة المؤتمرات في ملعب ثوفونا بالعاصمة يانغون، الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم مع نظيره منتخب ميانمار في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
تم استعراض كافة الأمور التنظيمية والإدارية والطبية، إضافة إلى الفعاليات الإعلامية الخاصة بالمباراة، والتي تقرر أن يرتدي فيها نسورنا القمصان الحمراء فيما سيرتدي منتخب ميانمار القمصان الزرقاء.
يذكر أن المباراة ستجري يوم غد الخميس في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت دمشق ويقودها الحكم الإيراني حسن أكرامي.

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