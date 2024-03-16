تأكيد على تشديد الرقابة التموينية والصحية على أسواق الحسكة

الحسكة – خليل اقطيني:

أكد محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح على تشديد الرقابة على الأسواق في مختلف مناطق المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

وطلب خلال تفقده اليوم الأسواق في مدينة الحسكة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة الحسكة العمل على تكثيف دوريات الرقابة التموينية والصحية على محلات المواد الغذائية واللحوم البيضاء والحمراء، وكافة محلات السلع والبضائع والمطاعم والمقاهي في الأسواق. ووضع دوريات رقابة ثابتة في أماكن ظاهرة للعيان لكي يستطيع المواطن الوصول إليها بسرعة وبسهولة في حال تعرض لأي غبن أو مخالفة سواء بالسعر أو بالنوعية. علاوة على أن وجود تلك الدوريات يمكن ان يشكل عامل ردع لضعاف النفوس من التجار والباعة.

مشيراً إلى أخذ عينات من المواد المعروضة وتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

ووجه صيّوح بإلزام الباعة والتجار بالإعلان عن الأسعار، وارفاق بيان بمكونات ومواصفات مع كل مادة، وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية. إلى جانب فوترة جميع المواد والسلع والبضائع المعروضة سواء بالبيع أو بالشراء. من أجل ضمان حقوق البائع والمشتري معاً. والتأكد من هامش الربح المحدد لكل سلعة أو مادة.

مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين، وتنظيم الضبوط التموينية والصحية بحقهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم.

كما اطلع صيّوح على المواد الغذائية الخاصة بالسلة الرمضانية المعروضة في الأسواق كالشرابات والتمور والمربيات وغيرها، وشدد على ضرورة التزام الباعة بالشروط والقواعد الصحية، وعدم تعريض المواد لأشعة الشمس والغبار والذباب والحشرات وعوادم السيارات، وتغطية اللحوم بقماش أبيض وذبح المواشي داخل المسلخ البلدي والتأكد من وجود خاتم المسلح على كل ذبيحة. لافتاً إلى أن التزام الباعة والتجار بهامش ربح معقول وخاصة خلال الشهر الفضيل يجب أن يكون التزاماً أخلاقياً نابعاً من نفوسهم وضمائرهم، من منطلق إنساني وديني.

والتقى صيّوح عدداً من المواطنين أثناء تجوالهم في الأسواق للتبضع، واستمع الى آرائهم بنوعية المواد والسلع والبضائع المعروضة وجودتها أسعارها.

حيث عبر المواطنون عن ارتياحهم لتوفر المواد في الأسواق. وذكروا أن أسعار الخضر والفواكه في سوق الهال شهدت ارتفاعاً مع بداية شهر رمضان المبارك. كما وصل الفروج الحي إلى أسعار قياسية.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي خليف أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، يعود إلى أن معظمها مصدره المحافظات الداخلية والساحلية، وتؤدي أسعار الشحن المرتفعة إلى رفع أسعار تلك الخضر والفواكه. أما أسعار الخضر المنتجة محلياً فمازالت مقبولة.

مشيراً الى وجود انخفاض بأسعار العديد من المواد الغذائية في الأسواق، كالسمون والزيوت والسكر والرز والبرغل والعدس وغيرها.

أما عن ارتفاع أسعار الفروج فأوضح خليف أن السبب يعود إلى كون المداجن تقع خارج السيطرة.

شارك في الجولة عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مسؤول قطاع الاقتصاد والتجارة أحمد شيخ أمين، ورئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو.