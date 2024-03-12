لتحسين الواقع الخدمي والسياحي.. مشاريع واعدة لمجلس مدينة بانياس

طرطوس – رفاه نيوف:

ينتظر سكان منطقة بانياس منذ سنوات طرح كراج الانطلاق (الجديد والقديم) للاستثمار لما سينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي للمدينة من جهة ،وربما على واقع النقل من بانياس إلى مركز المحافظة (مدينة طرطوس) وبالعكس من جهة أخرى، بالإضافة لتنفيذ مشروع الكورنيش البحري الشمالي للمدينة.

رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس بشار حمزة، أكد لـ “تشرين” أنه تم مؤخراً توقيع عقد استثمار الكراج مع مستثمر بقيمة 980 مليون ليرة لمدة خمس سنوات، وحالياً العقد قيد التصديق من الجهات المعنية و ستبدأ المباشرة بعد تصديق العقد مباشرة.

ولفت حمزة إلى أنّ استثمار الكراج خطوة جيدة لمجلس المدينة، حيث سيتم تأمين موارد إضافية للمدينة وستنعكس إيجاباً على الواقع الخدمي للمدينة، مشيراً إلى أن لدى المجلس خلال هذا العام مشاريع واعدة ستزيد المدينة جمالاً، ومنها مشروع الكورنيش البحري الشمالي، والعقد الخاص بهذا المشروع قيد التصديق، وقيمة المشروع كانت 6 مليارات ليرة بانتظار تعديلها وفقاً للأسعار الرائجة، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، وحالياً يوجد تمويل للمشروع مليار و800 مليون ليرة ضمن خطة 2024 ، و تتضمن أعمال العقد إقامة حارتين ومنصف وإنارة وردميات بحرية، و ستكون الأعمال على طول 1100 م وهذا المشروع الحيوي سيصل جنوب المدينة بشمالها، ما سيزيد من طول الكورنيش البحري وبالتالي تحسين الواقع السياحي للمدينة .إضافة لمشاريع إكساء متفرقة ضمن المدينة والقرى التابعة لها بقيمة 700 مليون ليرة وإنارة مركز خدمة المواطن بالطاقة الشمسية بالتعاون مع undb بقيمة 300 مليون ليرة.