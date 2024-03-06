عبد اللهيان يدعو الدول الإسلامية لاتخاذ قرارات قوية لإنهاء الإبادة في غزة

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الاسلامية إلى اتخاذ قرارات قوية لإنهاء الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن عبد اللهيان خلال لقائه في مدينة جدة السعودية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه قوله: إن “قضية فلسطين هي القضية المحورية والمركزية للعالم الإسلامي، ولا بد من بذل جهود أقوى وأكبر تأثيراً من قبل المنظمة لإنهاء جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، وخاصة الكارثة الإنسانية في غزة بأسرع ما يمكن”.

وأشار عبد اللهيان إلى أهمية الاجتماع الذي ستعقده المنظمة تزامناً مع استمرار الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مؤكداً أنه من الضروري أن تتخذ الدول الإسلامية المشاركة في هذا الاجتماع قرارات قوية لترسل رسالة رادعة إلى الكيان الصهيوني وحماته، إضافة إلى خطوات قوية لإنهاء هذه الإبادة الوحشية.