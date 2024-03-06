آخر الأخبارأخبارسياسة

عبد اللهيان يدعو الدول الإسلامية لاتخاذ قرارات قوية لإنهاء الإبادة في غزة

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الاسلامية إلى اتخاذ قرارات قوية لإنهاء الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن عبد اللهيان خلال لقائه في مدينة جدة السعودية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه قوله: إن “قضية فلسطين هي القضية المحورية والمركزية للعالم الإسلامي، ولا بد من بذل جهود أقوى وأكبر تأثيراً من قبل المنظمة لإنهاء جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، وخاصة الكارثة الإنسانية في غزة بأسرع ما يمكن”.
وأشار عبد اللهيان إلى أهمية الاجتماع الذي ستعقده المنظمة تزامناً مع استمرار الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مؤكداً أنه من الضروري أن تتخذ الدول الإسلامية المشاركة في هذا الاجتماع قرارات قوية لترسل رسالة رادعة إلى الكيان الصهيوني وحماته، إضافة إلى خطوات قوية لإنهاء هذه الإبادة الوحشية.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

طرح مشروع عمل جديد تعمل عليه الوزارة.. وزير «الشؤون»: أسلوب عمل نوعي باتجاه حوكمة…

آخر الأخبار

المقداد يبحث مع وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس العلاقات الثنائية والأوضاع…

آخر الأخبار

«التربية على ثقافة تمكين المرأة» ندوة حوارية في جامعة البعث

آخر الأخبار

عمال درعا يطالبون بدعم وتطوير القطاع العام وتقريب الفجوة بين الأجور والأسعار..…

آخر الأخبار
طرح مشروع عمل جديد تعمل عليه الوزارة.. وزير «الشؤون»: أسلوب عمل نوعي باتجاه حوكمة وصول المساعدات وإعادة هيكلة الدعم وتفعيل دور شبكات الحماية الاجتماعية المقداد يبحث مع وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية «التربية على ثقافة تمكين المرأة» ندوة حوارية في جامعة البعث عمال درعا يطالبون بدعم وتطوير القطاع العام وتقريب الفجوة بين الأجور والأسعار.. القادري: منفتحون على دعم أي مشروع يخدم شرائح واسعة من العمال المقداد أمام مجلس الجامعة العربية: دعم واشنطن للاحتلال وحمايته في مجلس الأمن يؤكدان شراكتها في جرائمه عبد اللهيان يدعو الدول الإسلامية لاتخاذ قرارات قوية لإنهاء الإبادة في غزة بقيمة 8.5 مليارات.. إجازة استثمار في قطاع نقل الركاب والأفواج السياحية 86 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية تعزيز التعاون بين سورية وإيران في المجالات الطبية… محور اجتماع في وزارة الصحة مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية