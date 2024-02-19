خطة لتركيب 345 ألف خط وبوابة خلال 2024

دمشق – مايا حرفوش:

كشف مدير شؤون الشركة السورية للاتصالات المهندس حيدر عيد أن خطة التركيبات للشركة خلال العام الحالي، تتضمن تركيب نحو 210 آلاف خط هاتفي جديد، وبزيادة حقيقية تقدر بـ 135 ألف مشترك “تركيب جديد من دون إعادة الاشتراكات”، في حين تتضمن الخطة تركيب 125 ألف بوابة إنترنت لمزود تراسل، بزيادة حقيقية 110 آلاف بوابة “تركيب جديد من دون إعادة الاشتراك”.

وكشف المهندس عيد عن أهم المشاريع الجديدة الواردة ضمن الخطة الاستثمارية والإسعافية للشركة خلال العام الحالي، والتي تتضمن مشاريع أعمال مدنية لزوم تأمين خدمات “FTTX” في محافظات دمشق، وريف دمشق، و السويداء، ودرعا، وحمص، وحماة، وحلب، واللاذقية، وطرطوس، ودير الزور.

وفيما يتعلق بخطوات الشركة نحو الدفع الإلكتروني، أشار عيد إلى استمرار حملات التوعية والإرشاد من خلال الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومراكز الاتصالات، والمشاركة بمعرض الدفع الإلكتروني في مدينة حلب خلال الفترة 22 حتى 24 من الشهر الجاري، موضحاً أنه تتم حالياً متابعة كل المشكلات التي يتعرض لها المشترك خلال عملية الدفع الإلكتروني والعمل على معالجتها بشكل فوري.

وأضاف عيد: سيتم تنفيذ مشاريع جديدة لإعادة تأهيل وترميم المراكز التالية: مراكز(الصنمين – محجة- بصرى الحرير) في درعا، ومركز جبلة في اللاذقية، ومركز مسحرة في القنيطرة، ومراكز (حلفايا – مورك – كفرزيتا) في حماة، ومركزا (الأنصاري وهنانو) في حلب، ومركز غانم علي في الرقة، ومراكز (التبني – العشارة -السيال) في دير الزور.

ولفت المهندس عيد إلى أن الخطة تتضمن أيضاً تنفيذ مشاريع لتوسيع شبكات رئيسية وفرعية في عدة مراكز هاتفية، وتمديد كوابل ضوئية في محافظات دمشق وريف دمشق والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة وحلب واللاذقية وطرطوس ودير الزور والرقة.