خمسة مليارات ليرة تداولات «بورصة» دمشق خلال الأسبوع الماضي

دمشق- تشرين:

بلغت قيمة التداولات خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر ٤.٩٥٤ مليارات ليرة، من خلال ٧٨٥ صفقة على ١.١ مليون سهم، منها ٧ صفقات ضخمة بقيمة ٣.٦٤٤ مليارات ليرة، على ٧٢٩.٨٢٠ ألف سهم.

وبالنسبة لمؤشر الأسهم المثقل بالقيمة السوقية DWX فقد أغلق على ٥٩٣٨٥ نقطة منخفضاً بمقدار ٧٨٧ نقطة وبنسبة انخفاض عن الأسبوع السابق في شهر كانون الثاني الماضي ١.٣١%، في حين أغلق مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX على ٧٧٥٨ نقطة منخفضاً عن الأسبوع الذي سبقه ٤٧٤ نقطة، وبنسبة انخفاض ٥.٧٧%، وفي الاتجاه نفسه انخفض المؤشر الإسلامي للأوراق المالية DIX إلى ٩٣١ نقطة، بمقدار ٣٦.٨٧ نقطة وبنسبة انخفاض ٣.٦٩%.