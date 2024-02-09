استبدال اسطوانات الغاز في السويداء يفوق تسعيرة التموين بـ 5 آلاف ليرة 

السويداء – طلال الكفيري:

لم تعد التسعيرة التموينية لاستبدال أسطوانات الغاز معمولاً بها عند المعتمدين في السويداء، لقيامهم برفع تسعيرتها عشوائياً بمقدار 5 آلاف ليرة، ضاربين بالتسعيرة النظامية عرض الحائط.

التسعيرة التي بدأ يتقاضاها المعتمدون منذ أكثر من شهر، جاءت بعد أن أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن رفعها لأسعار مادة المازوت للآليات العاملة على هذه المادة، باستثناء وسائط النقل والجرارات الزراعية، حيث كانت ذريعتهم ارتفاع أجور نقل المادة بمقدار الضعف، فالعديد من الأهالي أكدوا لـ” تشرين” أن المعتمدين يتقاضون 24 ألف ليرة والبعض الآخر يتقاضى 25 ألفاً، علماً أن تسعيرة الاستبدال تبلغ في حدها الأقصى وبحسب التعرفة الصادرة عن لجنة تحديد الأسعار في السويداء 18 ألف ليرة داخل مدينة السويداء، و19500 ليرة خارجها، بينما يتقاضى المعتمدون 95 ألف ليرة لقاء استبدال الأسطوانة للأسر المرفوع عنها الدعم، وهذا يخالف تماماً التسعيرة التموينية البالغة 81 ألف ليرة.

أحد المعتمدين أشار لـ” تشرين” إلى أن رفعهم لأسعار استبدال أسطوانات الغاز لم يأت من فراغ، وهو يعود لتقاضي أصحاب السيارات الناقلة للمادة نحو 800 ألف ليرة لإيصال المادة إلى مستودعاتهم، منوهاً بأن أجور النقل ارتفعت إلى الضعف بعد الارتفاع الذي طرأ على المادة مؤخراً.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا أوضح لـ” تشرين”، أن أسعار استبدال أسطوانات الغاز هي : داخل مدينة السويداء 18 ألف ليرة، وخارج المدينة 19500 ليرة،ومنحهم 1000 ليرة كعمولة لتوزيع الأسطوانة واصلة إلى المنزل، وتمنّى مهنّا مدّ يد العون للعناصر الرقابية، لكشف المخالفات، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكداً ضرورة تفعيل ثقافة الشكوى من الأهالي، وخاصة أنه لوحظ مؤخراً استغلال بعض المعتمدين، سواء الغاز أو الخبز، للتعديل الحاصل بسعر المشتقات النفطية، ليتقاضوا أسعاراً زائدة.