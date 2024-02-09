تمادي ناقل الخبز ومعتمد توزيعه في فرض أجور باهظة.. ومطالب بضبط المخالفات

درعا- وليد الزعبي:

سادت موجة كبيرة من انتقادات المواطنين لعدم تقيد ناقل الخبز ومعتمد توزيعه بالأجر المحدد، حيث يلاحظ، وبعد اعتماد السعر الجديد، أن كل معتمد يتقاضى الأجر على مزاجه من دون اكتراث بما هو محدد له.

عدد من المواطنين أشاروا إلى أن بعض المعتمدين يتقاضون ما بين ١١٠٠ و ١٣٠٠ ليرة وغيرهم أكثر، متذرعين بأجور الناقل المرتفعة، ولفتوا إلى أنه لا مسوّغ مقنعاً للتمادي في فرض الأجر المرتفع، وخاصةً أن المسافات التي يقطعها الناقل من المخابز إلى المعتمدين قصيرة جداً.

وتحدث آخرون عن أن جشع بعض المعتمدين لا يقتصر على الأجر الباهظ، إذ إن بعضهم لا يُسلم أحياناً بعض الأسر مستحقاتها كاملة من ربطات الخبز بموجب البطاقة الإلكترونية، بل يحذفون ربعها أو نصفها، بذريعة أن الفرن لم يسلم للناقل الكمية كاملة، وبيّنوا أن الوفر الناتج عن حالة التلاعب هذه يتم التصرف به وبيعه بالسعر الحرّ، ما يعني جني أرباح كبيرة غير مشروعة، وقد يقوم بعضهم بتحويل الوفر إلى خبز يابس لبيعه كعلف.

وتطرق غيرهم إلى المشكلة القديمة الجديدة المتمثلة بقدوم الخبز بمواصفات غير مناسبة، نتيجة تكديس الربطات فوق بعضها في عربات السيارات من دون صناديق، حيث إنه وفور استعماله يتفتت ولا يدوم لليوم التالي.

وكل من التقتهم “تشرين” طالبوا بضرورة ضبط الأجور، لأنه لا يعقل أن يدفع المواطن أجور نقل ومعتمد بما يعادل ثمن الخبز نفسه، وكذلك ضبط حالات التلاعب المتمثلة بإنقاص مخصصات المواطنين والمتاجرة بها، والعمل على الإلزام بنقل الخبز ضمن صناديق لضمان وصوله بمواصفات صالحة للاستهلاك البشري، وكذلك متابعة عمل المخابز ضمن الأوقات المحددة وأن يتم تسليم الناقل المخصصات فور انتهاء إنتاجها، لا أن تنتج في ساعات الليل وتسلم له في الصباح بعد مرور عدة ساعات على إنتاجها فتصبح بمواصفات غير ملائمة.

عضو المكتب التنفيذي في محافظة درعا وليد الجفال، أشار إلى أن سعر الربطة الجديد (٧ أرغفة) كما تم إعلانه يبلغ ٤٠٠ ليرة، يضاف له ٥٠ ليرة أجور ناقل و٢٥ ليرة أجور معتمد، وعلى الجميع الالتزام بذلك، وفي حال وجود أي مخالفات على هذا الصعيد، ينبغي تفعيل الرقابة الذاتية من المواطنين والمبادرة لإبلاغ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو حتى إبلاغ عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة، ليصار إلى توجيه الدوريات التموينية إلى المعتمدين المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفاتهم، علماً أنه في حال صدور أجور جديدة سيتم إعلانها فور اعتمادها.

ولفت الجفال إلى أن محافظة درعا عمّمت للمعتمدين في حال وجود نقص بوزن الخبز أن يتم الإعلام بذلك لتتم المعالجة، وقد حدث أن تمت معالجة مثل هذه المخالفة أكثر من مرة في وقت سابق بعد إبلاغ المعتمدين عنها، وأكد أن هناك تعليمات بضرورة تقيد الناقل بوضع الخبز ضمن صناديق، وكذلك تقيد الأفران بأوقات العمل، كما شدد على ضرورة إبلاغ المواطنين في حال لم يسلمهم المعتمد مخصصاتهم كاملة بموجب البطاقة، وذلك للمعالجة الفورية وليحصل المواطن على حقه ومنعاً للتلاعب.