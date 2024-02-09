اكتشاف تكهّف في ممشى حديقة الطلائع بطرطوس..  ومجلس المدينة يسارع لردمه

طرطوس- رفاه نيوف:

عمل مجلس مدينة طرطوس وعلى مدى يومين على ردم التكهف الذي حدث في ممشى حديقة الطلائع وسط مدينة طرطوس، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال الأيام الماضية.

مدير الخدمات والصيانة في مجلس مدينة طرطوس المهندس حامد حسين أكد لـ “تشرين” أن مجلس المدينة وبعد إبلاغه من قبل سكان الحي بوجود تكهّف “ثغرة عميقة” في أرض حديقة الطلائع، تم التحرك مباشرة ومعاينة الموقع من قبل المجلس و ورشات الدفاع المدني، وتبيّن وجود فجوة كبيرة وعميقة جداً، وبعد التحقق و الاستطلاع من سكان المنطقة، أكدوا أن هذا المكان كان سابقاً خزّاناً لتجميع المياه، فالمنطقة قديماً كانت عبارة عن منطقة نواعير.

وأضاف حسين: سبّبت الأمطار الغزيرة انهيار أحد جدران هذه الحفرة، وأدت إلى حدوث “انخفاس” في الموقع المذكور، وبمتابعة من محافظ طرطوس ورئيس مجلس المدينة، تمت إزالة الخطر عن المكان وردم الحفرة بالكامل، حفاظاً على السلامة العامة لسكان المنطقة.لافتاً إلى أن مجلس المدينة في حالة استنفار دائمة لمعالجة أي اختناق أو أي حدث في كافة أحياء المدينة.