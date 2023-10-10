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الاحتلال يدمر أكثر من 13 ألف منزل خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 13 ألف منزل و10 مؤسسات صحية، بينما تضررت 48 مدرسةً خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.
وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن طائرات الاحتلال دمرت 12630 منزلاً بشكل جزئي و560 منزلاً بشكل كامل و 10 مؤسسات طبية بينها 7 مستشفيات، إضافةً إلى استهداف 12 مركبة إسعاف بشكل مباشر، بينما تضررت 48 مدرسةً جراء القصف الإسرائيلي.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع إلى 830 شهيداً و4250 مصاباً، إضافةً إلى حدوث دمار كبير في المنازل والبنى التحتية.

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