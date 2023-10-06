ارتقت جراء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية.. بانياس تشيّع الشهيدة آية ابنة الشهيد هيثم شاهين

تشرين – رفاه نيوف

بحضور رسمي وشعبي شيعت مدينة بانياس اليوم الشهيدة الممرضة آية هيثم شاهين ابنة الشهيد هيثم شاهين، من مشفى بانياس الوطني إلى مثواها الأخير في قرية بستان الحمام.

وقد نالت شرف الشهادة أثناء حضورها حفل تخريج شقيقها من الكلية الحربية بحمص.

وأكد الحضور أن هذا المصاب الجلل، كسر القلوب ففي العين دمعة وفي القلب غصة على أبطالنا الشهداء، الذين أقسموا وصدقوا بقسمهم، لقد انتظروا هذا اليوم بفارغ الصبر بالتعب والعرق والجد والتدريب ليضعوا النجمة على أكتافهم معاهدين الله أن يصونوا الأرض والعرض، ولكن السماء استجابت لقسمهم وصعدوا نجوماً مضيئة لم ولن تغيب.

نعم المصاب جلل، إلا أن هذا زادنا تمسكاً بتراب سورية الحبيبة والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات ومهما عظمت..

الرحمة والسلام لأرواح لشهدائنا، والشفاء العاجل للمصابين.