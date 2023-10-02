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للعام الثاني على التوالي.. صادرات «الرقائق» الأمريكية تسجل هبوطاً قياسياً جديداً

تشرين – وكالات:
مؤشرات سلبية جداً كشفتها أحدث البيانات الأميركية حول صادرات الولايات المتحدة من الرقائق الإلكترونية، حيث أكدت تراجعها للعام الثاني على التوالي، لتنحدر هذا العام إلى مستوى قياسي جديد مقدارة 20 بالمئة. وكانت هذه الصادرات سجلت في العام الماضي انحداراً بنسبة 19.2 بالمئة.
وبرر الخبير الروسي إيغور داختلر سبب ذلك بوجود زيادة في التخزين في السوق وكذلك القيود الأمريكية المفروضة على الصادرات إلى الصين.
ووفقاً له، وصل معدل الانخفاض وقيمة الصادرات إلى أدنى مستوياتهما منذ عام 2009، عندما انخفضت مبيعات الرقائق الدقيقة بنسبة قياسية بلغت 41 % لتصل إلى 10.4 مليارات دولار فقط .
وقال: يرجع انخفاض الصادرات إلى تراجع الطلب العالمي على أشباه الموصلات. في عام 2020 كان هناك نقص في أشباه الموصلات وفي عام 2021 تمت تلبية الطلب من قبل الشركات المصنعة، واشترى العملاء هذه المنتجات بشكل زائد. ونتيجة لذلك، حدث تكدس لها وانخفض الطلب عليها بشكل ملحوظ. وحتى الآن لم تعد سوق أشباه الموصلات إلى النمو.
ولفت إلى أن استيراد الصين لهذه المنتجات انخفض بنسبة 51%، أو 1.9 مليار دولار ليصل إلى 1.85 مليار دولار.
وأشار داختلر إلى أن حصة الصين من استيراد الرقائق الدقيقة الأمريكية تراجعت بشكل كبير خلال عامين من 33% عام 2021، إلى 13% هذا العام.
وأضاف: يرجع ذلك إلى الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على توريد أحدث جيل من أشباه الموصلات والمعدات الخاصة بها إلى الصين.
ونتيجة لذلك باتت تايوان المشتري الأول للرقائق الأمريكية الدقيقة، والتي كذلك خفضت مشترياتها بنسبة 1% فقط إلى 2.25 مليار دولار.

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