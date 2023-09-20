روسيا وإيران تؤكدان على إنهاء التدخل الأجنبي في المنطقة

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم على أهمية إنهاء التدخل الأجنبي في المنطقة.

وذكرت وكالة إرنا أن الجانبين اعتبرا أن تدخل البلدان غير الإقليمية يعد السبب الرئيسي لزعزعة الإستقرار وإثارة الفوضى في المنطقة.

وناقش الطرفان أيضاً الفرص المتاحة لتطوير التعاون بين البلدين لمواجهة التهديدات المشتركة والإرهاب الممنهج.

ووصل الوزير سيرغي شويغو إلى إيران اليوم لإجراء محادثات مع القادة العسكريين، بهدف تعزيز العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية وتطوير التعاون بين البلدين.