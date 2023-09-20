إجازة استثمار لمشروع تصنيع أسمدة بتكلفة تتجاوز ٣٧ مليار ليرة

تشرين:

منحت هيئة الاستثمار السورية بموجب أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة سلفات الأمونيا وسلفات البوتاسيوم واليوريا فوسفات ضمن استراتيجية تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية للقطاع الزراعي والصناعي في سورية وذلك في محافظة ريف دمشق، المدينة الصناعية بعدرا، وبتكلفة تقديرية تتجاوز 37 مليار ليرة.

ويهدف المشروع إلى تخفيض فاتورة الاستيراد من هذه المواد، وتغطية الاحتياجات المحلية من الأسمدة الزراعية والمواد الخام الداخلة في العديد من الصناعات مثل الإسمنت والزجاج ومواد البناء وغيرها وذلك بأسعار مناسبة للمزارع والصناعي.

وحسب هيئة الاستثمار فإنه من المتوقع أن يحقق المشروع 135 فرصة عمل.