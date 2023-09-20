بوساطة روسية.. التوصل إلى وقف إطلاق النار في قره باغ

توصل طرفا الصراع في قره باغ، أذربيجان وسلطات الإقليم غير المعترف به، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية ويدخل حيز التنفيذ الساعة الواحدة ظهراً.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه “مع الأخذ في الاعتبار نداء ممثلي السكان الأرمن في قره باغ، الذي تم تلقيه من خلال وحدة حفظ السلام الروسية، تم التوصل إلى اتفاق لوقف عملية مكافحة الإرهاب في 20 أيلول الجاري عند الساعة الواحدة ظهراً، مضيفة: في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ستسلم الجماعات المسلحة غير الشرعية جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الأذربيجاني سيطر على أكثر من 90 موقعاً عسكرياً أرمينياً.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قيادة قوات حفظ السلام التابعة لها، على اتصال وثيق على المستوى المناسب مع الجانبين الأذربيجاني والأرميني، وممثلي إقليم قره باغ.

وأضافت: إن قيادة قوات حفظ السلام تبحث مع أطراف الصراع منع إراقة الدماء، والامتثال للقانون الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين.

وأكدت أن وحدات حفظ السلام الروسية تواصل أداء مهامها في قره باغ في ظل تفاقم الوضع، وتعمل على تقديم كل المساعدات الممكنة إلى السكان المدنيين، مشيرة إلى أن 2261 مدنياً بينهم 1049 طفلاً يوجدون حالياً في معسكر قاعدة قوات حفظ السلام، ويتم تزويدهم بالمواد الغذائية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.