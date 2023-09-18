سورية وكوبا تعززان التعاون الثنائي

تشرين:

بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع وزير التعليم العالي الكوبي ولتر بالوخا غارسيا آفاق تعزيز التعاون بين سورية وكوبا في مختلف المجالات، وخاصة التعليم العالي.

وخلال اللقاء على هامش قمة مجموعة الـ77 والصين في هافانا أعرب الدكتور ياغي عن رغبة الحكومة السورية تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات والارتقاء بها، وخاصة العلمية والجامعات ومعاهد البحث العلمي والمنح الدراسية المتبادلة للمرحلة الجامعية.

من جانبه، رحب غارسيا بالوفد السوري المشارك في القمة، متمنياً له حسن الإقامة ولسورية كل الخير والازدهار والتعافي من الفترة الصعبة التي مرت بها خلال السنوات السابقة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة مهمة جداً للبحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتوافق الجانبان على متابعة ما تم التباحث به والنظر في إبرام اتفاقيات جديدة تجسد رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية.

حضر اللقاء رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل، وسفير سورية لدى هافانا الدكتور غسان عبيد.