حياة 1100 مريض مهددة بسبب توقف خدمات غسيل الكلى بمستشفيات قطاع غزة المحاصر

حذرت مصادر طبية فلسطينية من مغبة توقف خدمات غسيل الكلى بمستشفيات قطاع غزة المحاصر، بسبب النقص الحاد في المستهلكات الطبية اللازمة لها جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 17 عاماً والذي يشكل خطراً يهدد حياة الفلسطينيين.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المصادر قولها: إن هناك خطراً كبيراً يهدد حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي، منهم 38 طفلاً، يحتاج كل منهم 3 جلسات غسيل كلى أسبوعياً، لإخراج السموم من أجسادهم الهشة وإبقائهم على قيد الحياة، إلا أن المستودعات المركزية باتت فارغة تماماً من المستهلكات الطبية الخاصة بخدمات غسيل الكلى من فلاتر وكانيولات وأنابيب دموية.

وأوضحت المصادر أن ما يتوفر في مستشفيات القطاع يكفي لـ 10 أيام فقط على أقصى حد، علماً أنها تقدم ما يزيد على 13 ألف جلسة غسيل كلى لمرضى الفشل الكلوي شهرياً، وهي تمثل لهم الحياة.

وتتفاقم أزمة القطاع الصحي في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع الاحتلال المرضى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية أو في الخارج، الأمر الذي يهدد حياة الآلاف منهم بالموت في أي لحظة ولا سيما المصابين بأمراض مزمنة، ومنها الفشل الكلوي والسرطان، كما أن الكثير من الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية بات رصيدها صفراً، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، ما يتطلب من المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لرفع حصاره الظالم المفروض على قطاع غزة.