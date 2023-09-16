حكامنا في كأس آسيا… ولأول مرة التحكيم النسائي حاضر

تشرين- سامر اللمع:

اختارت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 3 حكام سوريين، ضمن قائمة الحكام المكلفين إدارة مباريات كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها قطر من 12 كانون الثاني وحتى 10 شباط 2024

واختارت اللجنة، كلا من حكم الساحة حنا حطاب، والحكمين المساعدين محمد قزاز، وعلي أحمد.

ويشارك في كأس آسيا: قطر – السعودية – اليابان – كوريا الجنوبية – أستراليا – إيران – الصين – الإمارات – العراق – عمان – الأردن – أوزباكستان – سورية – فلسطين – لبنان – البحرين – فيتنام – قيرغستان.

كان من المقرر أن تنطلق البطولة في الصين يوم 14 آيار 2022 الماضي، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن أنها لن تستضيف البطولة بسبب الظروف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وفي 17 تشرين الأول 2022 أعلن أن البطولة ستقام في قطر.

وقال الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، إنه اختار 35 حكماً و39 حكماً مساعداً إلى جانب حكمين احتياطيين في كل مركز يمثلون 18 اتحاداً وطنياً.

ولأول مرة ستشارك سيدات في إدارة أهم بطولات القارة على مستوى المنتخبات الوطنية، وذلك مع اختيار اليابانية يوشيمي ياماشيتا، التي كانت من ضمن 6 حكمات تم اختيارهن في سابقة تاريخية من أجل إدارة مباريات كأس العالم للرجال 2022 في قطر.

وستكون ياماشيتا ضمن 5 حكمات يشاركن في إدارة مباريات كأس آسيا.

من جهة أخرى أ علنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم إقامة مباراتي الافتتاح والنهائي على استاد لوسيل المونديالي، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين فرنسا والأرجنتين.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لاستاد لوسيل 88 ألف مقعد، وقد اشتهر باستضافة مواجهة نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

وتقام منافسات البطولة الآسيوية المرتقبة، في 6 استادات مونديالية أخرى هي استاد البيت واستاد الجنوب واستاد الثمامة واستاد أحمد بن علي واستاد المدينة التعليمية واستاد خليفة الدولي.