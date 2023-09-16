الفتوة ينهي استعداداته للمسابقة الآسيوية

تشرين- سامر اللمع:

أنهى نادي الفتوة معسكره الخارجي الذي أقامه في المملكة الأردنية، وقد لعب خلاله مباراة مع نادي الحسين إربد متصدر الدوري الأردني بهدف مقابل لا شيء.

والحسين إربد هو النادي الذي دربه مدرب الفتوة الحالي أيمن الحكيم وحقق معه نتائج جيدة لكنه أقيل من منصبه قبل انتهاء الدوري.

الفتوة يضم في صفوفه أبرز نجوم الكرة السورية، لذا مطلوب منه تحقيق نتائج مشرفة سواء في المسابقتين المحليتين المتمثلتين في ” الدوري والكأس” أو حتى في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي التي أوقعته القرعة فيها بجانب أندية جبل المكبر الفلسطيني والعهد اللبناني والنهضة العماني.

مع العلم بأنه سيفتتح أولى مبارياته ضمن هذه المسابقة بعد غد الاثنين مع جبل المكبر الفلسطيني.

مدرب نادي الفتوة، أيمن الحكيم قبل مشاركة الفريق في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي أكد أن فريقه استعد بشكل جيد نوعاً ما وهناك حالة من الرضا على ذلك، قائلاً: أنا استلمتُ الفريق قبل مدة قصيرة، لقد حاولنا خوض أكثر من مبارة ودّية مع الأندية المحلية، ولكن معظم الأندية اعتذرت لأسبابها الخاصة.

أما ما يتعلق بالمباريات الخارجية فقد لعبنا مباراة ودّية وحيدة مع نادي الحسين إريد الأردني، وظهر الفريق بشكل مقبول.

مضيفا رغم أنّني توليتُ المهمة مؤخراً لكن لدي معلومات سابقة عن بعض الأسماء، الفريق ككل جيد، واللاعبون جاهزيتهم جيدة.

وأشار الحكيم إلى أنه لدينا مراكز طرأت عليها عدّة تغييرات، مثل خط الدفاع بالكامل، وهناك أسماء من الموسم الماضي قد رحلت عن الفريق وهذا خطأ، بل كان يجب الحفاظ عليها بأي شكل.

أما ما يتعلق بمسألة استقدام المحترف الأجنبي قال الحكيم كنا بحاجة محترف أجنبي ثانٍ وكنتُ أفضّل أن يكون ذا مستوى عالٍ، وليس كأي لاعب عادي، لكن الوقت لم يساعدنا.

المحترف الأجنبي الموجود حالياً جيد، ولكن ليس أنا من تعاقدتُ معه، وأغلب التعاقدات تمّت قبل وجودي مع الفريق.

وختم الحكيم: آمل أن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم في المسابقة الآسيوية ويفرحوا الجمهور السوري عامة وجمهور الأزرق على وجه الخصوص، فحالة الاستقرار الإداري ستؤثر إيجابا في مستوى وأداء الفريق بشكل كامل.