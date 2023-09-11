آخر الأخبارأخبارسياسة

بينهم 678 طفلاً نادي الأسير يكشف: الاحتلال اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ مطلع العام

كشف نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 5 آلاف فلسطيني، بينهم 678 طفلاً و83 امرأة.
وأوضح النادي في بيان اليوم نقلته وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال استمرت في جرائمها وانتهاكاتها، عبر جملة من الممارسات الثابتة والممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التنكيل والاعتداءات بكل أشكالها من خلال استخدام جميع أنواع الأسلحة وصعّد الاحتلال من استهداف عائلات الأسرى والشهداء، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تشكل أحد أبرز الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال في محاولة فاشلة لترهيب الشعب الفلسطيني.
ولفت النادي إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإعدام الميداني، وإطلاق الرصاص على المعتقلين وعائلاتهم، وهذا ما يعكس الازدياد في أعداد الشهداء والجرحى، سواء من أصيبوا قبل الاعتقال أو خلاله، مشيراً إلى أن عمليات التدمير والتخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم تصاعدت وحجم الخسائر كبير جداً.
وبيّن النادي أن عدد الأسرى القابعين في معتقلات الاحتلال وصل إلى نحو 5200 أسير، بينهم 170 طفلاً و36 امرأة يعيشون ظروفاً قاسية، وخاصة الجرحى والمرضى وكبار السن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

سيارة تصدم دراجة تمشي عكس السير

آخر الأخبار

عصف ذهني مكثّف في دمشق.. تحديات الاقتصاد الراهنة والمستقبلية في ملتقى المال…

آخر الأخبار

استقبل وفداً اقتصادياً أردنياً.. مرتيني: قدوم ١٧٥ ألف سائح أردني العام الحالي.. رئيس…

آخر الأخبار

مجلس محافظة ريف دمشق يبحث موضوع الأمبيرات وقضايا خدمية

آخر الأخبار
سيارة تصدم دراجة تمشي عكس السير عصف ذهني مكثّف في دمشق.. تحديات الاقتصاد الراهنة والمستقبلية في ملتقى المال والأعمال.. مبادرات وأفكار من خارج الصندوق استقبل وفداً اقتصادياً أردنياً.. مرتيني: قدوم ١٧٥ ألف سائح أردني العام الحالي.. رئيس الوفد الأردني: نعمل على تقديم التسهيلات للتجار والصناعيين السوريين مجلس محافظة ريف دمشق يبحث موضوع الأمبيرات وقضايا خدمية بينهم 678 طفلاً نادي الأسير يكشف: الاحتلال اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ مطلع العام القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية على مختلف المحاور وتقضي على 675 جندياً أوكرانياً هدفها النهوض بواقع استثمار تقانات المعلومات والاتصالات.. مذكرة تفاهم بين "السورية للمعلوماتية" ومصرف الإبداع للتمويل الأصغر للمرة الأخيرة.. "الإسكان" تعلن مهلة جديدة للمتأخرين عن السداد ضمن مشروع السكن البديل «العاصمة» تطلق الملتقى الحواري للمجالس المحليّة.. تفاعل رؤى وهواجس.. والمحافظة تعرض «إنجازاتها» بالتشبيك مع المجتمع الأهلي «تجفيف البصل» في سلمية تحجز ٧٠٠ طن أقماح لتنفيذ خطتها الإنتاجية وتبدأ باستلام البصل الأبيض