بينهم 678 طفلاً نادي الأسير يكشف: الاحتلال اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ مطلع العام

كشف نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 5 آلاف فلسطيني، بينهم 678 طفلاً و83 امرأة.

وأوضح النادي في بيان اليوم نقلته وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال استمرت في جرائمها وانتهاكاتها، عبر جملة من الممارسات الثابتة والممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التنكيل والاعتداءات بكل أشكالها من خلال استخدام جميع أنواع الأسلحة وصعّد الاحتلال من استهداف عائلات الأسرى والشهداء، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تشكل أحد أبرز الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال في محاولة فاشلة لترهيب الشعب الفلسطيني.

ولفت النادي إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإعدام الميداني، وإطلاق الرصاص على المعتقلين وعائلاتهم، وهذا ما يعكس الازدياد في أعداد الشهداء والجرحى، سواء من أصيبوا قبل الاعتقال أو خلاله، مشيراً إلى أن عمليات التدمير والتخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم تصاعدت وحجم الخسائر كبير جداً.

وبيّن النادي أن عدد الأسرى القابعين في معتقلات الاحتلال وصل إلى نحو 5200 أسير، بينهم 170 طفلاً و36 امرأة يعيشون ظروفاً قاسية، وخاصة الجرحى والمرضى وكبار السن.