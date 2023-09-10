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الأمن الإيراني يحبط 400 عملية تفجير مخططة في البلاد

تشرين

كشف وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب اليوم عن قيام السلطات الأمنية بإحباط 400 عملية تفجير كان مخططاً تنفيذها في البلاد.
وقال خطيب في تصريح له: كان من المفترض أن تنفجر أكثر من 40 قنبلة في المواكب الدينية خلال شهر محرم.
وأضاف: إن مواجهة الكيان الصهيوني ومكافحة الإرهاب والتجسس والفساد الاقتصادي ومكافحة عدم الكفاءة هي من واجبات وزارة الأمن.
وأشار خطيب إلى أن أكثر من 50 جهاز استخبارات عقدوا اجتماعات مختلفة، ودربوا أكثر من 200 وسيلة إعلامية على مهمة التضليل خلال أحداث الشغب التي حصلت في البلاد العام الماضي.
وأضاف: إنه تم تنظيم أعمال تخريبية بمساعدة الأدوات والفضاء الافتراضي والإعلام، بهدف خلق الفتنة والمؤامرة.

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